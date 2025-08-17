Tuto Quiroga emite su voto y cierra la jornada de candidatos presidenciales

Acompañado de su candidato a vice, Tuto depositó su voto.
Jorge “Tuto” Quiroga fue el último candidato presidencial en emitir su voto este domingo. Acompañado por su esposa y su compañero de fórmula, instó a la ciudadanía a acudir a las urnas y ejercer su derecho al sufragio.
Más temprano, Quiroga estuvo en Santa Cruz junto a Juan Pablo Velasco, a quien acompañó durante la votación. Posteriormente, cerca de las 13:45, el candidato cumplió con su deber ciudadano en la ciudad de La Paz.
