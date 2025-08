Unicef denunció la hambruna y el “profundo trauma” de los niños en Gaza

En sus intervenciones, Chaiban reportó que, desde ese inicio del conflicto, han muerto 18.000 niños en Gaza, mientras que otros miles han resultado heridos o desplazados. Durante su visita, Chaiban se reunió con familias afectadas por un ataque aéreo en Deir el-Balah, donde diez niños murieron y diecinueve más resultaron heridos mientras esperaban en fila para acceder a una clínica de nutrición respaldada por UNICEF. El subdirector relató el caso de Ahmed, un niño de diez años traumatizado por la muerte de su hermana de trece, como ejemplo del sufrimiento infantil que presenció.

Chaiban subrayó que estos menores “no son víctimas de un desastre natural”, ya que están “siendo asesinados de hambre, bombardeados y desplazados”. Insistió en que la situación “simplemente no debería estar ocurriendo”, y que la población civil, especialmente los niños, debe estar protegida de los efectos directos del conflicto armado. “Los niños no deberían estar siendo asesinados esperando en fila en un centro de nutrición o recolectando agua, y la gente no debería estar tan desesperada como para abalanzarse sobre un convoy”, sostuvo el funcionario ante la ONU.

El representante de UNICEF reconoció que Israel ha “facilitado el acceso” de ayuda humanitaria tras las pausas en las hostilidades. La agencia mantiene listos 1.500 camiones de provisiones en corredores establecidos en Egipto, Jordania, Ashdod (Israel) y Turquía. Hasta la fecha, casi un centenar de estos camiones ha ingresado en Gaza, con un tercio transportando fórmula alimentaria para bebés. Sin embargo, Chaiban advirtió que los lanzamientos aéreos “no pueden reemplazar” a los camiones de carga y que serían necesarios unos 500 camiones diarios, sumando tanto la asistencia humanitaria como el tráfico comercial, para cubrir las necesidades básicas de la población gazatí.