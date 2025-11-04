Por temas de salud y viaje, diputada esposa de Lara falta a sesión preparatoria

Diana Romero ganó la segunda diputación plurinominal del departamento de Santa Cruz. En su momento, Edman Lara defendió la candidatura de su esposa al asegurar que se debió a su trabajo.

eju.tv / Video: DTV

La diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente electo Edman Lara, faltó a la primera sesión preparatoria de la Cámara Baja, celebrada este martes en la sede de gobierno.

«Hemos presentado un permiso porque ella estaba de viaje, ustedes saben de los feriados, ha sido un poquito imposible, ella está en otro país, no en otro país, sino en frontera, entonces no podido llegar, pero está tratando de llegar», declaró la jefa de bancada del PDC, Marlene Miranda.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En esta jornada se celebró la primera sesión de la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Romero ganó su curul en las urnas, al representar al Partido Demócrata Cristiano (PDC), la organización política que ganó la Presidencia en segunda vuelta.

«Como jefa de bancada he solicitado el permiso y he hecho conocer los motivos, (no está bien empezar así la legislatura) pero ha sido un tema de salud que ella ha tenido que atender, primero siempre está la salud, posiblemente en la tarde puede ser que llegue», explicó Miranda.

Los diputados que asumen la nueva legislatura declararon cuarto intermedio hasta esta tarde, ocasión en la que es posible que la esposa de Lara se presente para cumplir con su función.

Romero ganó la segunda diputación plurinominal del departamento de Santa Cruz. En su momento, Lara defendió la candidatura de su esposa al asegurar que su elección no responde a favores familiares, sino a su trabajo y respaldo popular.