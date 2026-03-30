“Bolivia se preparó mejor que nosotros”, dice DT de Irak en la previa al duelo con la Verde

“Bolivia se preparó mejor que nosotros”, dice DT de Irak en la previa al duelo con la VerdeCategorías DeportesEtiquetas 30/03/2026 El técnico de la selección iraquí destacó la preparación que tuvo la selección nacional para afrontar el repechaje. Además, destacó que Bolivia tiene un equipo joven y con calidad. [ Foto: Internet ] El técnico de Irak habló en conferencia de prensa y destacó el buen equipo que tiene la selección boliviana. Fuente: Unitel En la previa al duelo entre Irak y Bolivia, el técnico de la selección asiática, Graham Arnold, manifestó que la Verde tuvo una mejor preparación para afrontar este repechaje, aunque destacó que su equipo saldrá a buscar la victoria para tratar de clasificar a la Copa del Mundo 2026. “En primer lugar, Bolivia se preparó mejor que nosotros, tuvieron una concentración más larga que la nuestra y jugaron un partido contra Surinam y lo ganaron”, manifestó el DT australiano en conferencia de prensa. eju.tv Arnold, de 62 años, comentó que la Verde tiene “un equipo joven y con calidad”, pero además indicó que ese aspecto no será suficiente para ganar el partido, ya que su equipo está “psicológicamente preparado” para sacar adelante el compromiso. “Al final, sigue siendo solo un juego, y por lo tanto, nosotros también nos hemos preparado bien durante los últimos siete días. El partido no solo depende de los aspectos técnicos y tácticos, sino también de quién esté psicológicamente preparado y listo para ganar”, dijo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Graham Arnold afrontará su segundo repechaje mundialista como entrenador. El primero fue cuando dirigía a la selección australiana en 2022, cuando los ‘canguros’ eliminaron a Perú por penales para el Mundial de Catar.