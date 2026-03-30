“Bolivia se preparó mejor que nosotros”, dice DT de Irak en la previa al duelo con la Verde

Fuente: Unitel

En la previa al duelo entre Irak y Bolivia, el técnico de la selección asiática, Graham Arnold, manifestó que la Verde tuvo una mejor preparación para afrontar este repechaje, aunque destacó que su equipo saldrá a buscar la victoria para tratar de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

“En primer lugar, Bolivia se preparó mejor que nosotros, tuvieron una concentración más larga que la nuestra y jugaron un partido contra Surinam y lo ganaron”, manifestó el DT australiano en conferencia de prensa.