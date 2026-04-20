El Pentágono reconoce «una crisis» frente a las capacidades nucleares de Rusia y China

Fuente: Actualidad RT

Estados Unidos enfrenta por primera vez en su historia la necesidad de disuadir simultáneamente a dos potencias nucleares pares, Rusia y China, además de otros actores regionales con capacidades en expansión, advirtió este lunes Robert Kadlec, subsecretario de Disuasión Nuclear y Defensa Química y Biológica del Departamento de Guerra.

«Esto no es un problema hipotético futuro, es una crisis de ahora», declaró en el marco de la revisión de Solicitud de Autorización de Defensa para el año fiscal 2027.

Kadlec afirmó que «China está llevando a cabo una expansión impresionante» de su arsenal nuclear, mientras que Rusia, que posee «el mayor arsenal del mundo», continúa modernizando sus fuerzas e integrando «nuevos tipos de armas nucleares».

«Ambos adversarios cuentan con sofisticadas armas nucleares que superan ampliamente en número a las de Estados Unidos», destacó.

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Además, señaló las crecientes capacidades de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), cuyos misiles —aseguró— «ya pueden alcanzar el territorio estadounidense».

«El panorama se vuelve alarmantemente claro: nos encontramos en una nueva era, más peligrosa», agregó, al tiempo que apuntó «las ineficiencias y riesgos» acumulados en la estructura nuclear estadounidense.