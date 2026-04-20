Golpe al contrabando: decomisan combustible, alimentos y ganado ilegal en el Lago Titicaca

Juan Marcelo Gonzáles

La Armada Boliviana, a través del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, intensificó sus operativos de control en el sector lacustre, logrando el comiso de mercadería ilegal valuada en más de 400 mil bolivianos.

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En el sector de Chaguaya, efectivos navales interceptaron el transporte irregular de 1.000 litros de diésel, un camión con ganado ovino y más de 100 quintales de azúcar, todos sin documentación legal.

Incautaciones adicionales

Asimismo, el Batallón de Infantería de Marina IV “Alianza” decomisó 700 maples de huevo, mientras que en Tiquina se interceptó un bus que trasladaba garrafas ilegales y 32 rollos de mercadería entre alfombras y carpas.

Operativo en frontera

En el sector Loka, en Copacabana, se logró el comiso de 336 sacos de afrecho y más de 100 quintales de productos como arroz, sorgo y frangollo, transportados en dos camiones sin respaldo legal.

Lucha contra el contrabando

El comandante del Cuarto Distrito Naval destacó que estos operativos reflejan la capacidad operativa y el control permanente en rutas clandestinas, utilizadas para el tráfico ilegal. La Armada anunció que continuará fortaleciendo su presencia en puntos estratégicos del Lago Titicaca, con el objetivo de proteger la economía nacional y frenar el contrabando en zonas fronterizas.