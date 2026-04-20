Otto arremete contra su rival y afirma que el sueño cruceño sigue

El candidato de Santa Cruz Para Todos endureció el tono contra su adversario político

Fuente: eldeber.com.bo

Con la atención de los electores en las reacciones de los candidatos que disputaron el balotaje por la Gobernación de Santa Cruz, tras la difusión de los resultados preliminares, un derrotado Otto Ritter criticó la “guerra sucia” contra su candidatura, endureció el tono contra su rival político y prometió continuar con su proyecto del “sueño cruceño”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el arranque de su intervención, Ritter mantuvo un tono institucional. Agradeció el respaldo de sus votantes, destacó la vigencia de su propuesta denominada “el sueño cruceño” y apeló a la legitimidad del proceso electoral. “La democracia se construye respetando la voluntad de la gente”, señaló en una primera parte de su mensaje.

Sin embargo, evitó referirse directamente a su contrincante, lo que motivó la consulta de la prensa. Fue entonces cuando el tono cambió de manera evidente y dio paso a una respuesta crítica. “No tengo nada que decirle, no hablo con quienes hicieron guerra sucia” afirmó, marcando distancia con el virtual ganador y cuestionando el desarrollo de la campaña.

En la misma línea, Ritter puso en duda algunas de las principales propuestas de su rival, trasladando la evaluación al electorado. “El pueblo verá si se cumple el trencito y si se concesiona la salud”, sostuvo, aludiendo a promesas de campaña que, dijo, deberán ser verificadas en la gestión.

Pese a la derrota, el candidato insistió en que su proyecto político no se disuelve con el resultado electoral. Remarcó que continuará activo en la defensa de los intereses regionales y en la promoción de su visión para Santa Cruz. En ese marco, reiteró que el “sueño cruceño” seguirá vigente como una propuesta de futuro.

Al reconocer los resultados, también expresó su disposición a mantenerse vigente en la vida pública. Señaló que asumirá esta nueva etapa con firmeza y sin evasivas, reafirmando su compromiso con la producción, el crecimiento y los derechos de los cruceños.

“Santa Cruz no puede esperar y nosotros tampoco vamos a esperar para seguir empujando ese futuro que vimos en cada rincón del departamento. Hoy no termina nada. El sueño cruceño sigue”, afirmó el político.

En el tramo final, Ritter apeló a una mirada más amplia sobre el escenario político. Sin mencionar directamente a Velasco, manifestó su deseo de que la gestión entrante tenga éxito, argumentando que el bienestar del departamento es un objetivo común. Con ello, cerró un mensaje que combinó críticas al proceso electoral con una apuesta por la continuidad de su proyecto político.