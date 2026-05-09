Comisión de la ALP apunta a un decreto de Luis Arce como el probable origen de la gasolina desestabilizada

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

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Gasolina desestabilizada: Comisión investigadora apunta a un decreto de Arce que baja los parámetros de calidad. Caranavi está “cerca de la hambruna”; de no haber acuerdo en un nuevo intento de diálogo, se irá al desbloqueo. Reservas Internacionales del BCB cerraron abril en $us 3.706 MM. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Gasolina desestabilizada: Comisión investigadora apunta a un decreto de Arce que baja los parámetros de calidad

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El senador Branko Marinkovic, quien preside la comisión especial del Senado que investiga la mala calidad de la gasolina, adelantó que el problema de la gasolina desestabilizada surge desde el 2022 con un decreto promulgado por el expresidente Luis Arce, el cual baja los estándares de la calidad para importar gasolina, “Esto nace el 18 de mayo del 2022 con el Decreto Supremo 4718, el Gobierno del expresidente Arce junto con el presidente de Yacimientos, deciden bajar los parámetros de calidad del combustible que se importan en el país”, informó la autoridad. Explicó que, con la modificación, la importación de combustible permite el contenido de manganeso en 18% y el contenido de goma a 5%. Además, remarcó que el mismo Gobierno emitió un decreto que obliga a mezclar la gasolina con etanol. “Esto genera que se decanten aún más las gomas y las cenizas dentro del combustible”, sostuvo.

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Laboratorio de la UMSA detecta niveles críticos de goma en muestras recientes de gasolina

Bolivia ha pasado de enfrentar problemas de abastecimiento de combustible a cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina comercializada en el país. Mientras en la gestión de Luis Arce se registraron filas extensas y escasez en estaciones de servicio, actualmente conductores y mecánicos reportan fallas en motores que atribuyen al uso de gasolina de baja calidad. Entre las observaciones más recurrentes se encuentra la presencia de goma generada por procesos de inestabilidad y oxidación del combustible. Según especialistas, este residuo puede adherirse al sistema de inyección y afectar el funcionamiento de los motores. En ese contexto, el Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realizó, a solicitud de Bolivia Verifica, un análisis técnico de muestras recolectadas el 27 de abril en tres estaciones de servicio de la ciudad de La Paz.

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Ley 1720: Gobierno abre debate regional y descarta imposiciones sobre tierras

La polémica por la Ley 1720 sobre tierras abrió un nuevo frente político y productivo en Bolivia. Mientras sectores campesinos e indígenas exigen su abrogación mediante movilizaciones y bloqueos, organizaciones agropecuarias defienden la vigencia de la norma y advierten con futuras medidas de presión. El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, afirmó que el Gobierno apuesta por el diálogo y descartó una imposición desde el nivel central. “El espíritu de la ley es darle libertad al pequeño productor para decidir si quiere seguir siendo pequeño o crecer”, sostuvo. El ministro insistió en que la discusión no debe reducirse únicamente al contenido de la Ley 1720, sino a un debate más amplio sobre la administración de tierras y las competencias regionales en el país. Justiniano aclaró que la norma todavía no cuenta con reglamentación y, por tanto, “no está en vigencia”.

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Denuncian atentado contra ministros en reunión con transportistas en Cochabamba

En Cochabamba, se reportó un presunto atentado en contra de autoridades nacionales y los asistentes a la reunión con los transportistas. Antes de iniciar la reunión convocada con la Federación de Cooperativas de Transporte, dos motocicletas llegaron al lugar del encuentro, y desde una de estas, los sujetos arrojaron gases lacrimógenos, posteriormente se dieron a la fuga. Los asistentes se vieron afectados, incluyendo el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. Luego del incidente, una de las motocicletas fue abandonada cerca del lugar, y durante la revisión se encontraron cuchillos en el interior. Pese a lo ocurrido, el encuentro se realizó con normalidad entre los transportistas y las autoridades nacionales. El hecho ya es investigado por las autoridades para identificar a los responsables y determinar si existió una acción premeditada para sabotear el encuentro.

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Caranavi está “cerca de la hambruna”; de no haber acuerdo en un nuevo intento de diálogo, se irá al desbloqueo

“Caranavi está en una situación cerca de la hambruna” debido al bloqueo de los interculturales, que lleva dos semanas e impide el ingreso de alimentos. De no prosperar un nuevo intento de diálogo, la Policía procederá a levantar el bloqueo que aísla a esta región, que es un punto de conexión de La Paz con el norte de Bolivia, informó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. “La garrafa de gas licuado está costando 140 bolivianos, cuando su precio real es 22,50 bolivianos; hay escasez de alimentos y el pueblo está, realmente, enardecido”, explicó sobre la situación en la que se encuentra esta población y el intento de desbloqueo de los pobladores que terminó en enfrentamientos y heridos. Los interculturales y los choferes de Caranavi mantienen desde hace dos semanas un bloqueo exigiendo el abastecimiento y la calidad del combustible, además del mantenimiento de carreteras.

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Diputado yungueño pide intervención policial para levantar bloqueos en el norte de La Paz

El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, pidió este viernes a las autoridades del Gobierno instruir a las fuerzas del orden para intervenir los bloqueos instalados en el norte de La Paz, ya que esta medida de presión está afectando a los pobladores de las regiones aledañas. “Esperemos que el Gobierno intervenga con la Policía, debe dar vía libre a la transitabilidad. Ha tenido que llegar a un enfrentamiento, hay heridos. La Policía tiene la obligación de intervenir”, dijo Lluta. El exdirigente de Adepcoca, que ahora cumple el rol de legislador, también mencionó que los camiones con carga de alimentos del norte paceño no pueden trasladar su mercadería a la ciudad, lo que generará un daño económico. “La población se está perjudicando, no están dejando ingresar alimentos; de allá tampoco están saliendo las frutas”, dijo. Lluta reportó que la noche del jueves los pobladores se enfrentaron con los bloqueadores.

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Reservas Internacionales del BCB cerraron abril en $us 3.706 MM

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) cerraron abril de 2026 en $us 3.706 millones, de acuerdo con el más reciente reporte oficial difundido por la entidad emisora. El informe muestra que las reservas registraron fluctuaciones durante el mes. El 2 de abril alcanzaban $us 3.785 millones; posteriormente subieron a $us 3.836 millones el 10 de abril y a $us 3.894 millones el 17 de abril, el nivel más alto del periodo reportado. Sin embargo, desde la última semana del mes comenzaron a descender hasta ubicarse en $us 3.843 millones el 24 de abril y finalmente en $us 3.706 millones al cierre del 30 de abril. Según el detalle del BCB, la mayor parte de las reservas internacionales continúa concentrada en oro, que al 30 de abril representaba $us 3.418 millones. Los datos evidencian que, pese a la volatilidad observada durante el mes, el componente en divisas logró recuperarse parcialmente.

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Viceministro Paredes asegura que se tiene “totalmente ubicado” a Morales; está en un lugar de difícil acceso

El expresidente Evo Morales se encuentra en una zona de difícil acceso y cuenta con seguridad de al menos 20 personas, la mayoría extranjeros, con dos metralletas cada uno, por lo que se lo tiene ya “totalmente ubicado”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. “El señor Evo Morales goza de una protección que no son esas personas con palos; se trata de unas 20 personas, la mayoría extranjeros, cada uno tiene dos metralletas. Está en un lugar de difícil acceso, al frente de un río. Ya lo tenemos totalmente ubicado”, explicó. Morales se encuentra atrincherado en el Chapare desde noviembre de 2024 para evitar ser detenido, como consecuencia de una denuncia por haber mantenido una relación con una menor, de la que nació una niña, según la Fiscalía. El juicio empezará este lunes en Tarija; sin embargo, los abogados del expresidente anticiparon que Morales no acudirá.

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Más de 780 militares inician patrullajes en Santa Cruz y Montero

La Guarnición Militar de Santa Cruz activó este viernes el Plan de Operaciones “Coronel Ignacio Warnes”, con el despliegue de más de 780 efectivos militares en tareas de apoyo a la seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Boliviana. El operativo incluye el patrullaje de 700 uniformados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y otros 80 en Montero, como parte de las acciones orientadas a reforzar la presencia estatal y contribuir a la tranquilidad de la población. El comandante de la Guarnición Militar de Santa Cruz y de la Octava División del Ejército, Rider Bismarck Calzadilla Gutiérrez, informó que el despliegue responde a instrucciones emanadas del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, en el marco de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana. “Estamos operativizando las operaciones de seguridad ciudadana enmarcadas en el Plan coronel Ignacio Warnes”, explicó.

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Exgerente de BoA Ronald Casso fue enviado a la cárcel por vuelos a Cuba

El exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, fue enviado a la cárcel con detención preventiva por cinco meses, en el marco de la investigación de un millonario daño económico al Estado por la habilitación de la ruta Bolivia-Cuba. Casso cumplirá la detención preventiva en la cárcel de San Antonio de Cochabamba. es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a la firma de la resolución —junto al resto del directorio— que habilitó los vuelos Bolivia-Cuba con un daño económico al Estado. La exautoridad, en la gestión de Luis Arce, fue aprehendido la tarde de este miércoles en Cochabamba y se lo trasladó a La Paz, donde radica la denuncia e investigación no solo por vuelos que representaron pérdidas para el Estado, sino también por un supuesto traslado de divisas. Las investigaciones apuntan a una gestión deficitaria en la ruta hacia La Habana.

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