Florentín llegó a Santa Cruz para arreglar con Oriente y asumir como nuevo DT

Fuente: Unitel

El paraguayo Gustavo Florentín arribó este lunes a la ciudad de Santa Cruz para finalizar su vinculación a Oriente Petrolero y convertirse en nuevo entrenador en reemplazo del español David González Sanz.

“Me toca nuevamente estar en un club grande, con la diferencia que es en Santa Cruz, donde hay llano. Nos estamos preparando a full después de varios días de ida y vuelta (negociación”, manifestó el paraguayo en un contacto telefónico con Monumental 1080..