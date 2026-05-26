Florentín llegó a Santa Cruz para arreglar con Oriente y asumir como nuevo DT

Florentín llegó a Santa Cruz para arreglar con Oriente y asumir como nuevo DTCategorías DeportesEtiquetas 26/05/2026 El técnico paraguayo arribó este lunes a la capital cruceña para arreglar su vinculación a Oriente Petrolero y convertirse en nuevo técnico del equipo refinero. [ Foto: RRSS ] Gustavo Florentín (de manos al frente) subió esta foto a redes sociales antes de abordar el vuelo a Santa Cruz. Fuente: Unitel El paraguayo Gustavo Florentín arribó este lunes a la ciudad de Santa Cruz para finalizar su vinculación a Oriente Petrolero y convertirse en nuevo entrenador en reemplazo del español David González Sanz. “Me toca nuevamente estar en un club grande, con la diferencia que es en Santa Cruz, donde hay llano. Nos estamos preparando a full después de varios días de ida y vuelta (negociación”, manifestó el paraguayo en un contacto telefónico con Monumental 1080.. eju.tv Florentín arribó al aeropuerto Viru Viru al finalizar la tarde desde Asunción y luego se trasladó a la sede de San Antonio para tener un primer contacto con el plantel y luego reunirse con la dirigencia albiverde para finiquitar su vinculación. El estratega paraguayo está al tanto de la situación que atraviesa Oriente Petrolero en el torneo de la División Profesional. Es más, el extécnico del Tigre sabe que su debut puede darse en el clásico cruceño, ante Blooming en el estadio Tahuichi. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Una vez Florentín y la dirigencia de Oriente Petrolero sellen el acuerdo final, se hará la presentación oficial del nuevo entrenador del equipo refinero para lo que resta de la temporada 2026 en el fútbol boliviano.