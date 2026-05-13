«La Ley 1720 está abrogada»: El Senado definió un plazo de 60 días para una nueva norma, se espera el aval de Diputados

«Lo que ha pasado es que se ha abrogado la Ley 1720 y hemos aprobado unas disposiciones transitorias y nos llevan a consensuar una nueva ley, que eso es lo que pedían», señaló el presidente del Senado, Diego Ávila.

Por: eju.tv / Video: Senado

El presidente del Senado, Diego Ávila, dio por abrogada la Ley 1720 de conversión de tierras, que genera protestas en algunos puntos del país, aunque precisó que ahora todo está en manos de Diputados, la cámara a la cual fue devuelta la norma.

En ese marco, remarcó que se definió un plazo de 60 días para la redacción de un nuevo documento.

«El artículo que declara la abrogación de la Ley 1720 está aprobado, lo hemos aprobado en las dos cámaras», precisó.

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Luego explicó: «Lo que ha pasado es que se ha abrogado la Ley 1720 y hemos aprobado unas disposiciones transitorias y nos llevan a consensuar una nueva ley, que eso es lo que pedían».

Ávila indicó que «debe ser elaborada y presentada a los distintos actores de la sociedad». «Se la considerará en su momento, hemos propuesto un plazo de no más de 60 días para que esto pase», remarcó.

En su criterio, «es un tiempo suficiente» para la socialización de la nueva norma, que debe contar con la participación de todos los sectores vinculados con el sector.

Norma

«La Cámara de Senadores queda encargada de concertar y proponer en un plazo no mayor a los 60 días un marco normativo en coordinación con la Cámara de Diputados que defina las condiciones, procedimientos para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios previa su eventual conversión», señala una de las disposiciones.

Le corresponde a la Cámara de Diputados revisar los ajustes. Si está de acuerdo, la aprobará y sancionará; si no, el documento debe pasar al pleno de Legislativo.