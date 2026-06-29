Ciudades capitales y El Alto recibirán el 43,9% de los Bs 1.620 millones del PGE previstos para las alcaldías

Fuente: ANF

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado proyecta que las ciudades capitales y El Alto recibirán recursos adicionales por Bs 712 millones, monto que equivale al 43,9% de los Bs 1.620 millones previstos para los 335 gobiernos municipales del país.

De acuerdo con el Tomo I del PGE reformulado, al que accedió ANF, Santa Cruz de la Sierra será el municipio que reciba la mayor asignación adicional, con Bs 214,6 millones. Le siguen El Alto, con Bs 116,4 millones; La Paz, con Bs 100,7 millones; y Cochabamba, con Bs 90,3 millones.

Asimismo, Potosí recibirá Bs 49,2 millones; Oruro, Bs 41,9 millones; Sucre, Bs 39,4 millones; Tarija, Bs 31 millones; Trinidad, Bs 20,3 millones; y Cobija, Bs 7,8 millones.

Para esta gestión, el PGE aprobado durante el gobierno de Luis Arce estableció un techo presupuestario de Bs 10.928,4 millones para los gobiernos municipales. De ese monto, Bs 8.846,9 millones corresponden a ingresos por coparticipación tributaria; Bs 1.848 millones, al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); y Bs 233,6 millones, a la recaudación por pago de patentes y regalías mineras.

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Proyección de los recursos adicionales para las 335 alcaldías del país. Foto: ANF

Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), André Humérez, cuestionó que el presupuesto reformulado aún no haya sido tratado por la Asamblea Legislativa y que continúe demorándose la aprobación de los recursos adicionales que paliarán las necesidades de los municipios.

«Los proyectos de inversión pública son los que más se ven afectados: agua potable, alcantarillado, caminos vecinales, salud en el primer nivel, educación e infraestructura urbana. Todo esto se ve afectado porque todavía no tenemos claridad sobre los recursos adicionales», manifestó.

A finales de abril, el ministro de Gobierno, Gabriel Espinoza, remitió el PGE reformulado a la Asamblea Legislativa para su consideración; sin embargo, el proyecto de ley aún no fue tratado de manera integral por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.

La semana pasada se convocó a una sesión para debatir la norma y se citó al ministro de Economía para que explique los alcances del presupuesto reformulado. No obstante, la autoridad se retrasó y se decidió postergar el tratamiento hasta los primeros días de julio.

Humérez espera que el proyecto de ley sea agilizado y aprobado antes de que comience la formulación de los techos presupuestarios para la próxima gestión, tomando en cuenta que las proyecciones deben ser remitidas al Ejecutivo en septiembre.

La autoridad municipal señaló que varios gobiernos locales no cuentan con recursos suficientes para continuar ejecutando obras y que existen proyectos paralizados. Añadió que también preocupa que el Gobierno central no contemple aliviar algunas obligaciones financieras de los municipios, como el pago de bonos y otros compromisos que reducen la disponibilidad de recursos.

Por otra parte, anunció que la próxima semana el directorio de la AMB se reunirá con el presidente Rodrigo Paz, a quien plantearán la devolución de la retención del 12% de los recursos provenientes del IDH, una mayor inyección de recursos para los municipios, además de temas relacionados con la agenda 50/50, salud, educación e infraestructura vial.