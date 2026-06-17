Colegio Médico de Bolivia: Bloqueos en La Paz afectan a mil pacientes y obligan a postergar cirugías

Advierten por escasez de oxígeno y piden levantar las medidas de presión.

Fuente: correodelsur.com

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, informó que los 43 días de bloqueos en la ciudad de La Paz han generado un impacto significativo en el sistema de salud, afectando a cerca de mil pacientes que no pudieron acceder a procedimientos médicos programados.

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“(…) si hablamos de pacientes, por lo menos hemos debido perjudicar con este bloqueo a unos mil pacientes aquí en la ciudad de La Paz, que han tenido que postergar cirugías. Estamos hablando de toda la seguridad social, estamos hablando del sistema público de salud y también de la patria privada, por lo tanto es un perjuicio total”, explicó el galeno.

La situación se agrava por la falta de insumos esenciales. Larrea advirtió que actualmente persisten problemas en el abastecimiento de oxígeno medicinal, lo que complica la atención de casos críticos. “Estamos todavía con falta de oxígeno, nosotros tenemos pacientes que tienen patología aguda de emergencia y estamos entrando a las cirugías de emergencia”, señaló.

Ante este panorama, el representante del sector salud expresó su expectativa de que el diálogo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana permita alcanzar soluciones concretas. Asimismo, exhortó a los sectores movilizados a suspender las medidas de presión para evitar mayores perjuicios y garantizar la atención oportuna de los pacientes.

El Colegio Médico alertó que, de no resolverse el conflicto, el sistema sanitario podría enfrentar mayores dificultades para responder a la demanda, especialmente en casos de emergencia que requieren atención inmediata.