Combustible: Filas en surtidores persisten y el ministro de Hidrocarburos dice que se distribuye más de lo demandado

“Se está distribuyendo más de la demanda, no me pregunten cifras exactas. Lo que se está distribuyendo es mayor a la demanda. Antes la gente cargaba hasta 20 litros; ahora, por los problemas que se tienen, quieren ‘fullear’ (llenar) sus tanques. Les pedimos que no lo hagan, ya que hay suficiente gasolina y diésel en el país”, informó Blanco a los medios de comunicación.

En medio de las filas que se registran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó este lunes que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está distribuyendo volúmenes de combustible por encima de la demanda. La autoridad pidió cargar solo lo necesario y evitar llenar completamente los tanques.

El fin de semana y este lunes nuevamente se registraron filas en el eje central del país. Ante esta situación, cisternas distribuyeron carburante a varias estaciones de servicio para reforzar el abastecimiento.

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“Se está regularizando. Ahora se están haciendo colas, pedimos perdón a la población por el perjuicio, pero no quiero dar un día o una fecha exacta”, dijo la autoridad al ser consultada sobre cuándo desaparecerán las filas por combustible.

Horas después y en una conferencia de prensa, la autoridad volvió a mencionar que una de las razones de la demora en la distribución de combustible son los “análisis de calidad” que se realizan al carburante en las plantas de YPFB.

“También se está controlando la calidad. Una de las razones por las que el abastecimiento está demorando es porque se están siguiendo nuestros procesos de seguridad y control en Yacimientos, y es por eso que el combustible tarda en llegar, pero lo hace en mejores condiciones”, explicó.