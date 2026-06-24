Durante la noche de San Juan, en Cochabamba se registraron 13 incendios y se detectaron 33 fogatas

Desde la Gobernación, afirmaron que se incrementó la cantidad de incendios en el departamento, en comparación a la pasada gestión, pero aún se investigan las causas.

Fuente: Unitel

La jornada del martes, se registraron varios incendios en el departamento de Cochabamba los cuales afectaron una serie de hectáreas de vegetación y serranías que alertó y movilizó a las autoridades; además de fogatas que también fueron sofocadas. Desde la Gobernación de Cochabamba manifestaron que la detección de dichos incendios se realizó durante los operativos por la celebración de San Juan. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Hoy tenemos unos reportes bastantemente preocupantes en el tema de incendios, a la fecha, tenemos cerca de 13 incendios que tienen una magnitud de afectación de cerca de 193 hectáreas”, informó Óscar Césped, secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación. Según los datos, la pasada gestión, en estas mismas fechas, hubo ocho incendios que afectaron cerca de 50 hectáreas, por lo que este año se incrementó la cantidad de incendios. “Haciendo una relación métrica tenemos un porcentaje de casi de 280% más poniendo esto a un al semáforo, nos alerta de que realmente debemos de tomar cartas en el asunto a partir de lo que es la Gobernación vamos a hacer la los trabajos mucho más intensos, más agresivos con los diferentes municipios para realmente no tener esta afectación”, dijo.