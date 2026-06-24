Durante la noche de San Juan, en Cochabamba se registraron 13 incendios y se detectaron 33 fogatas

Desde la Gobernación, afirmaron que se incrementó la cantidad de incendios en el departamento, en comparación a la pasada gestión, pero aún se investigan las causas.
Fuente: Unitel
La jornada del martes, se registraron varios incendios en el departamento de Cochabamba los cuales afectaron una serie de hectáreas de vegetación y serranías que alertó y movilizó a las autoridades; además de fogatas que también fueron sofocadas.
Desde la Gobernación de Cochabamba manifestaron que la detección de dichos incendios se realizó durante los operativos por la celebración de San Juan.
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“Hoy tenemos unos reportes bastantemente preocupantes en el tema de incendios, a la fecha, tenemos cerca de 13 incendios que tienen una magnitud de afectación de cerca de 193 hectáreas”, informó Óscar Césped, secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación.
Según los datos, la pasada gestión, en estas mismas fechas, hubo ocho incendios que afectaron cerca de 50 hectáreas, por lo que este año se incrementó la cantidad de incendios.
“Haciendo una relación métrica tenemos un porcentaje de casi de 280% más poniendo esto a un al semáforo, nos alerta de que realmente debemos de tomar cartas en el asunto a partir de lo que es la Gobernación vamos a hacer la los trabajos mucho más intensos, más agresivos con los diferentes municipios para realmente no tener esta afectación”, dijo.
La autoridad señaló que aún se investigan las causas que provocaron dichos incendios, sin embargo, no se descarta que estos hayan sido provocados.
“Estamos en todo lo que es un sistema de investigación, se tiene indicios de que ha habido personas con pequeñas fogata y bueno, han sido reactivadas. Por un lado, la otra hipótesis es que, al ser lugares de pastoreo han sido pues provocados intencionalmente para tener pasto fresco”, señaló.
Céspedes manifestó que aún no se han determinado las acciones que se asumirán para sancionar a aquellas personas que se presume, provocaron estos siniestros, sin embargo, recordó que es importante concientizar a la población sobre este tema.
“Algo muy importante es colocar más visores, colocar más cámaras de alta resolución para tener ya los causales de lo que son estos conflictos por un lado. Por otro lado, de igual manera, hacer todo un proceso de sensibilización a la población y aprovechar este los medios de comunicación que están para exhortar a toda la población que tome conciencia que, por un pequeño fuego, una pequeña fogata, vamos afectando grandes superficies”, aclaró.
En relación a las fogatas que se registraron, informó que se registraron 33 fogatas, la mayoría en los municipios de Cercado, Sacaba, Punata.
“El reporte indica que los incendios no se han ido agravando, vemos una sensibilización de la población para lo que ha sido el apagado de estas fogatas, el trabajo que se ha realizado en coordinación con los municipios ha sido importante”, sostuvo.