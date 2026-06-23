Educación de La Paz amplía 15 minutos horario de invierno por bajas temperaturas

Mediante un comunicado, la Dirección Departamental de Educación de La Paz anunció la ampliación del horario de invierno por 15 minutos adicionales para establecimientos educativos públicos, privados y centros de educación especial.

La medida surge ante el incremento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA). A ello se suma el descenso de temperaturas pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para los próximos días.

“Se dispone la ampliación del horario de invierno a partir del 23 de junio de la presente gestión. Se establece el ingreso quince (15) minutos adicionales después del horario habitual de invierno en el turno de la mañana. La salida será quince (15) minutos adicionales al horario habitual de invierno en el turno de la tarde y noche”, señala parte de comunicado.

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Con la disposición, el horario de invierno será de 45 minutos en total, ya que inicialmente se instruyó 30 minutos tanto en el ingreso como salida de los escolares.

Es decir que el horario de ingreso a clases para los estudiantes del turno de la mañana será a las 08.45. Para los del turno de la tarde la salida será 45 minutos antes del horario habitual

INSTRUCTIVO

El instructivo rige en los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional, Secundaria Comunitaria Productiva y Centros de Educación Especial.

Se instruyó además realizar el “Filtro de Aula” para detectar casos de estudiantes con sintomatología respiratoria, tales como tos, rinorrea, fiebre u otros signos relacionados para ser remitidos “inmediatamente a su domicilio” para su recuperación.

Además, se ratificó la flexibilidad en la vestimenta de los escolares, quedando “estrictamente prohibida” la exigencia del uso obligatorio del uniforme escolar reglamentario, debiendo permitirse y promoverse el uso de ropa abrigada adecuada a las bajas temperaturas.

Asimismo, el instructivo de la Dirección de Educación prohíbe las actividades al aire libre en horas extremas. Señala que se deberán suspender desfiles, formaciones y actividades de educación física u otras actividades al aire libre antes de las 10.00 y después de las 16.30.

“La finalidad es evitar la exposición prolongada de las y los estudiantes a bajas temperaturas, corrientes de aire frío e inversión térmica”, añade el instructivo.

Finalmente, la Dirección de Educación advierte que el incumplimiento al instructivo será sujeto a responsabilidades según normativas.

Este lunes, el Senamhi registró temperaturas más bajas en Viacha con -10°C la mínima y en El Alto con -6°C. Se prevé mayor descenso de temperaturas para los siguientes días.