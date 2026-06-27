Gobierno confirma segunda etapa del cronograma de devolución de dólares

Desde el 15 de julio se devolverán los depósitos de 1.000 a 3.000 dólares, señaló el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

El Gobierno nacional cumplirá de manera estricta el cronograma establecido para la devolución de los depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero. Así afirmó el ministro de Economía , José Gabriel Espinoza, al destacar que el proceso busca dar certidumbre a la población y avanzar en la normalización del mercado cambiario.

El Gobierno nacional cumplirá de manera estricta el cronograma establecido para la devolución de los depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero. Así afirmó el ministro de Economía , José Gabriel Espinoza, al destacar que el proceso busca dar certidumbre a la población y avanzar en la normalización del mercado cambiario.

La autoridad precisó las fechas y los montos correspondientes a las siguientes fases de este plan de contingencia. El próximo hito importante en el calendario iniciará a mediados del mes entrante.

«A partir del 15 de julio empezaremos a devolver al segundo tramo de ahorristas de 1.000 a 3.000 dólares», confirmó Espinoza, en una entrevista con El Deber.

La autoridad fue enfática al señalar que los usuarios que se encuentren en este rango de depósitos tendrán total libertad para disponer de sus recursos. “Si tú tienes un saldo de hasta 3.000 dólares y si quieres sacar la totalidad el 15 de julio, lo podrás hacer sin restricción alguna y eso se va a cumplir”, agregó de forma categórica.

Próximas fases

El Ministro recordó que la estrategia de devolución es progresiva y está diseñada por rangos de capital para garantizar el orden en las entidades bancarias. Tras la culminación del segundo grupo, se activará la siguiente etapa: A partir del 14 de agosto, se habilitarán las devoluciones para los ahorristas con depósitos que oscilen entre los 3.000 y los 5.000 dólares.

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“Y así sucesivamente” se avanzará con el resto de los rangos establecidos, señaló Espinoza, garantizando que el proceso continuará de manera ininterrumpida hasta cubrir la totalidad de los fondos retenidos.

La devolución de los depósitos en moneda extranjera fue uno de los compromisos centrales del Ejecutivo para mitigar los efectos de la crisis financiera reciente. Durante los últimos años, las restricciones en la entrega de divisas y la persistente escasez de dólares generaron un clima de incertidumbre y susceptibilidad tanto en los clientes bancarios individuales como en el sector empresarial, coincidiendo con periodos de fuerte presión sobre las reservas internacionales del país.