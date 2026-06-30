Marruecos se agiganta ante Países Bajos y avanza a octavos del Mundial 2026

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Marruecos volvió a escribir una página dorada en su historia mundialista. La selección africana eliminó a Países Bajos en una dramática definición por penales, luego de empatar 1-1 tras los 90 minutos y la prórroga, y aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial 2026.

El partido fue una verdadera batalla, con dos equipos que dejaron todo en el campo en busca de la clasificación. Marruecos mostró carácter, resistencia y personalidad para mantenerse con vida ante un conjunto neerlandés que buscó imponer su jerarquía, pero no logró romper la igualdad en el tiempo extra.

Desde los doce pasos, los marroquíes fueron más efectivos y terminaron celebrando una clasificación histórica, mientras Países Bajos se despidió del torneo con la frustración de quedar fuera en una definición marcada por la tensión.

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Ahora, Marruecos enfrentará a Canadá el próximo 4 de julio en Houston por los octavos de final, con la ilusión intacta de seguir sorprendiendo al mundo y repetir el protagonismo que ya mostró en anteriores ediciones de la Copa del Mundo.