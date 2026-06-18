«¡No al bloqueo, queremos trabajar!», vecinos se rebelan contra dirigentes en Achocalla

“ ¡Fuera! ¡fuera!” “¡fuera politiqueros! ” así se escucharon los mensajes que lanzaron los vecinos y vecinas que piden a sus dirigentes retomar la normalidad para trabajar.

Fuente: ANF

Cansada por los 43 días de bloqueos en las carreteras, la población en Achocalla, La Paz, se rebeló frente a sus dirigentes que pretendían mantener las medidas de presión contra el gobierno de Rodrigo Paz.

“No al bloqueo, queremos trabajar”, se escuchaba gritar a la gente en una reunión al aire libre, mientras sus dirigentes que estaban en una tarima alta no podían calmarlos. “Vayan a trabajar, flojos” decía la gente con relación a sus representantes.

Tras 49 días de paro indefinido y 43 días de bloqueos, medidas promovidas y alentadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, hay poblaciones y sectores que han mostrado su cansancio y molestia.

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Como consecuencia del cerco a La Paz se ha producido la paralización de las actividades, el encarecimiento de los precios y la escasez de los productos de la canasta familiar, el desabastecimiento de combustible, y grandes afectaciones a la cadena productiva de muchas actividades económicas pequeñas, medianas y grandes. Este escenario está provocando el malestar y reacción de la población.

De acuerdo a videos que circulan en las redes sociales, los pobladores expresaron su rechazo a los bloqueos porque afectan con mayor fuerza a las familias de escasos recursos económicos que hoy ven no pueden cumplir con sus actividades que les generan ingresos.

“¡Fuera! ¡fuera!” “¡fuera politiqueros!” así se escucharon los mensajes que lanzaron los vecinos y vecinas que piden a sus dirigentes retomar la normalidad para trabajar.

Otros sectores del transporte, gremiales, fabriles, comerciantes de la plaza Murillo, artesanos, agentes turísticos, entre otros, exigen a las autoridades que se ponga fin a las medidas de presión.