Paz afirma que se ‘está ganando’ a los bloqueadores, mientras el gobierno prevé una larga recuperación tras la crisis

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Paz se refirió a los bloqueos durante un encuentro con sectores sociales de Caranavi. Foto: Unitel

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“Estamos ganando a los bloqueadores”: Paz logra un acuerdo con campesinos y mujeres Bartolina Sisa de Caranavi. Gobierno advierte que los bloqueos dejarán una “gravísima” situación económica: “va a durar mucho tiempo” salir de la crisis. Sectores empiezan a fijar plazos al Gobierno para levantar los bloqueos que golpean a cinco departamentos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Estamos ganando a los bloqueadores”: Paz logra un acuerdo con campesinos y mujeres Bartolina Sisa de Caranavi

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El presidente Rodrigo Paz y la dirigencia de los campesinos Túpac Katari y de las mujeres Bartolina Sisa de Caranavi, al norte del departamento de La Paz, lograron acuerdos en materia de desarrollo económico-productivo y social en una reunión en la Casa Grande del Pueblo. “Paso a paso estamos ganando a los bloqueadores para que Bolivia tenga una visión y una capacidad de desarrollo con todos los bolivianos y las bolivianas”, aseguró el mandatario. Durante la reunión, crearon la Comisión Especial de Desarrollo e Integración de las Provincias de La Paz, que se encargará, justamente, de encaminar proyectos carreteros —como Santa Bárbara-Caranavi—, electrificación, vivienda, puentes y producción. “Los proyectos van a ser tratados en esta comisión, haciéndoles el seguimiento a través de sus representaciones, tanto de los Túpac Katari como de las compañeras Bartolina Sisa”, explicó.

– Paz dice que “Bolivia supera los bloqueos” y anuncia la firma de Ley para planta fotovoltaica en Viacha

El presidente Rodrigo Paz anunció la firma de la Ley para el impulso de la planta fotovoltaica en Viacha, La Paz, y señaló que Bolivia “supera los bloqueos”, en un contexto marcado por 46 días de protestas y cierres de carreteras. “Mientras Bolivia supera los bloqueos que paralizaron carreteras y afectaron el abastecimiento, seguimos trabajando para sacar a la Patria adelante. Hoy firmamos la ley para la planta fotovoltaica en Viacha, que impulsará la producción y la agroindustria”, sostuvo el jefe de Estado. En medio de las protestas y bloqueos, el Gobierno enmarca esta decisión como parte de una reactivación económica basada en energía e infraestructura; sin embargo, el aparato productivo sigue cuantificando pérdidas. Si bien hay una baja en los puntos de bloqueo, este lunes aún se registraban cerca de 50 puntos de bloqueo que afectan a cinco departamentos del país.

– Gobierno advierte que los bloqueos dejarán una “gravísima” situación económica: “va a durar mucho tiempo” salir de la crisis

El bloqueo de caminos, que entra a su día 47 exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, provocará una situación económica “gravísima” y la recuperación “va a durar mucho tiempo”, teniendo en cuenta que ya se venía atravesando una crisis, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano. “No solamente es una afectación de ahora, del día a día, sino que lo que se viene a continuación es gravísimo en el sector industrial, en el sector productivo y en el sector hotelero; han cancelado todo lo próximo que estaba comprometido. O sea, la afectación de los bloqueos (…) no es solamente de estos días, va a durar mucho tiempo, va a costar mucho que salgamos adelante”, aseguró. Los bloqueos cortaron la ruta del flujo comercial interno y externo, y rompieron las cadenas de producción. El sector industrial cifra los daños en más de $us 2.500 millones por el duro bloqueo de caminos.

– Sectores empiezan a fijar plazos al Gobierno para levantar los bloqueos que golpean a cinco departamentos

Las exigencias surgen en medio de una realidad que contrasta con el mensaje difundido por el presidente Rodrigo Paz, quien apuntó que “Bolivia supera los bloqueos que paralizaron carreteras y afectaron el abastecimiento”; sin embargo, este lunes se reportaban al menos 50 puntos que afectan a cinco departamentos. Uno de los pronunciamientos llegó desde los Yungas de La Paz, donde la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) otorgó 48 horas al Gobierno para atender los problemas que se dan a causa del conflicto: desabastecimiento de combustibles, alimentos y el mantenimiento de caminos, además de complicar la comercialización de la hoja de coca. “Hemos tomado una determinación de dar 48 horas al Gobierno para que cumpla con todos los pedidos de los Yungas de La Paz. Caso contrario, nos veremos obligados a tomar medidas”, sostuvo el secretario de Adepcoca, Rudy Paxi.

– Cancillería argentina señala que Bolivia actuó en su soberanía al denegar ingreso de delegación de activistas

Después de que autoridades bolivianas denegaron el ingreso de una delegación de activistas argentinos, la Cancillería de la República Argentina no emitió un reclamo, sino por el contrario consideró que la decisión del Estado boliviano se tomó en el marco de su soberanía. La delegación estuvo integrada por políticos, militantes y activistas de la izquierda argentina, cuya permanencia fue denegada por Migración de Bolivia, por lo que fueron devueltos en un vuelo a Buenos Aires. Según el comunicado, la delegación tenía «el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos». Menciona que las autoridades bolivianas verificaron “inconsistencias” entre las condiciones declaradas por la delegación para ingresar a Bolivia y sus actividades anunciadas públicamente. Además, se les observó el incumplimiento de requisitos.

– Fabriles de Cochabamba denuncian participación de extranjeros y sectores ajenos a la COB en ampliados

El ejecutivo de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Abraham Anzaldo, denunció este lunes que en los ampliados nacionales de la Central Obrera Boliviana (COB) participaron ciudadanos extranjeros y representantes de sectores que, según afirmó, no están afiliados a la organización sindical, situación que, en su criterio, desvirtúa la toma de decisiones internas. «Tenemos que hacer mención de que en el último ampliado, no en el que suspendieron, se ha visto que estaban participando sectores que no son afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Hay que ser sinceros, la columna vertebral de la COB son las centrales obreras departamentales, los brazos operativos directos», sostuvo Anzaldo, ren referencia a la decisión de asistir al diálogo entre la COB y el Gobierno, tras 46 días de movilizaciones y bloqueos. Mencionó que solamente estuvieron presentes tres centrales obreras departamentales.

– Cavan zanjas en rutas alternas cerca del trópico tras ampliado de cocaleros en el que participó Evo Morales

Reportan que cocaleros del trópico radicalizaron sus medidas de presión tras un ampliado de emergencia realizado por las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba el pasado sábado. Videos muestran que utilizan maquinaria pesada para cavar zanjas en caminos alternos en una zona cercana al trópico cochabambino. “Como podemos ver u observar en el video, compañeros, en Puerto Grethel y colinda de la Central Norte Ichilo, se ha excavado, tiene una profundidad de tres metros y pico, de ancho casi lo mismo”, contó un comunario. Cabe señalar que Puerto Grethel y la Central Norte Ichilo son parte del municipio cruceño de Yapacaní y colindan con el trópico de Cochabamba. En el video se observa maquinaria pesada que está cavando una zanja en medio de un camino que era utilizado como ruta alterna para camiones que evitaban los puntos de bloqueo y poder llevar alimento hasta las ciudades.

– Gobierno estima que 1.000 cisternas con combustible están varadas en carreteras

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, informó en La Paz que el Gobierno trabaja para asegurar el abastecimiento de combustibles en el país, en medio de dificultades logísticas y restricciones en las rutas de ingreso. La autoridad explicó que actualmente existen más de mil cisternas varadas en tránsito, principalmente en las rutas de Desaguadero y el eje Oruro–La Paz, lo que ha generado retrasos en la distribución de carburantes a nivel nacional. “Estamos haciendo lo imposible para que el combustible llegue. No está llegando en las cantidades que debería llegar”, señaló el ministro, al detallar que se están gestionando vías alternativas de importación ante los problemas en los puntos habituales de ingreso por Chile y Desaguadero. Blanco Quintanilla aseguró que, pese a estas dificultades, en algunos días se logró cubrir la demanda, lo que ha permitido una leve reducción de las filas.

– “Nuestras condiciones son inhumanas”: Transportistas atrapados en los bloqueos de vías claman por auxilio

Miles de transportistas que permanecen varados desde hace mes y medio en carreteras en Bolivia, atraviesan una situación crítica sin acceso a alimentos, medicamentos, ni servicios básicos, ante lo cual sus compañeros reclamaron este lunes acciones para atenderles. Los más afectados son más de 5.000 conductores de carga pesada, quienes desde principios de mayo estaban en tránsito para trasladar mercadería de exportación o importación. Uno de los puntos más críticos es la zona de Sayari, en la carretera entre la región central de Cochabamba y la andina de Oruro, a más de 4.000 metros de altitud y con temperaturas bajo cero durante el invierno en el hemisferio sur. “Nuestras condiciones son inhumanas, no tenemos medicamentos, víveres. Estamos secuestrados por los bloqueadores”, dijo en un contacto telefónico con EFE Víctor Garvizu, transportista retenido en Sayari desde inicios de mayo.

– Camioneros paraguayos claman por ayuda tras cumplir más de 40 días varados entre Perú y Bolivia

Camioneros paraguayos pidieron este lunes ayuda de las autoridades al denunciar que completan más de 40 días varados en la frontera entre Perú y Bolivia, debido a los bloqueos que mantienen manifestantes para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En declaraciones al canal paraguayo NPY, uno de los conductores, quien se identificó como Claudio Arrúa, relató que partió desde Lima con destino a Asunción, la capital de Paraguay, a bordo de un tráiler cargado con 26 toneladas de materiales para fabricar calzados, pero no ha podido proseguir su camino a raíz de las protestas. «Hace 44 días que estamos varados acá y la situación es difícil», se lamentó. Arrúa indicó que se encuentra junto a otros dos camioneros paraguayos al costado de una carretera en un punto ubicado a 140 kilómetros de La Paz y a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde, aseguró, hay un «frío intenso».

– Según Bloomberg, Bolivia anunció a inversores que un acuerdo con el FMI y la unificación cambiaria están cerca

Según el medio internacional Bloomberg, Bolivia comunicó a inversores internacionales que está cerca de concretar un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de avanzar hacia una unificación cambiaria que pondría fin al esquema de tipo de cambio fijo vigente desde hace más de 15 años. “Christian Morales, viceministro de Hacienda (Tesoro) y Crédito Público de Bolivia, afirmó que los cambios monetarios podrían producirse ya esta semana, según personas que asistieron a una conferencia con inversores organizada por un banco de inversión el lunes”, reza la publicación. La información fue atribuida a personas que participaron en esta conferencia, quienes reflejaron que el viceministro explicó que el proceso contempla una “unificación cambiaria”, en relación a la coexistencia de distintos valores para el dólar (oficial, referencial, paralelo y digital).

– Después de 18 años, Bolivia y EEUU firman un acuerdo de cooperación de $us 20 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico

Después de al menos 18 años, Bolivia y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de apoyo de hasta $us 20 millones para fortalecer la cooperación técnica, la capacitación y el equipamiento especializado en la lucha contra el narcotráfico y el combate al crimen transnacional. El canciller Fernando Aramayo y la encargada de negocios estadounidense, Debra Hevia, rubricaron la denominada Carta de Acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. “Este instrumento permitirá canalizar hasta $us 20 millones en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado para fortalecer las capacidades de las instituciones bolivianas encargadas de la seguridad pública, la investigación criminal y el combate al crimen organizado”, establece un post en Facebook de la Cancillería boliviana sobre el acuerdo.