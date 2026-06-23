Sin bloqueos, la ABC reporta carreteras expeditas en el inicio de este martes

Fuente: Unitel

Bolivia amanece sin puntos de bloqueos este 23 de junio, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), esto, hasta las 06:00.

Los últimos cortes que se mantenía, y que eran reportadas hasta las 05:30, estaban en el trópico cochabambino: Chimoré, Villa Tunari, en el puesto de peaje Ivirgarzama, otro en el Puente Sacta, en el puente Ichilo, en los límites con Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los bloqueos se levataron luego que los cocaleros del trópico acordaran dar un cuarto intermedio en sus medidas de presión, decisión que fue anunciada pasadas las 18:30 del lunes tras una reunión realizada en Lauca Ñ.

“Por ahora, un cuarto intermedio, no es rendirnos”, señaló Evo Morales en una transmisión realizada en las redes sociales.

Mientras que, pasadas las 22:30 de la misma jornada, el gobernador Juan Pablo Velasco y representantes de los sectores que tienen instalado un bloqueo en el límite entre Santa Cruz y Cochabamba acordaron levantar la medida de presión tras la firma de un acuerdo.

Con ello, este martes, se reportan carreteras expeditas luego de más de 50 días que duraron las medidas de presión de distintos sectores.