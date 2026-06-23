Tarija experimenta un crecimiento sostenido de emprendimientos

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En los últimos años, en el departamento del sur del país se han asentado negocios de gastronomía y servicio turístico.

Tarija experimenta un crecimiento sostenido de emprendimientos

La producción artesanal es uno de los principales aportes a la economía tarijeña

 

eju.tv


Fuente: El Deber

Por David Maygua

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En los últimos años, el departamento de Tarija tiene un crecimiento sostenido en la creación de emprendimientos, principalmente en los sectores de gastronomía y servicios turísticos.

La Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) informó que se estima anualmente alrededor de 220 nuevos emprendimientos.

De esa cantidad, el 27% corresponden a restaurantes, cafeterías y comida artesanal; el 18% a servicios de hospedaje y alojamientos, y el 14% a operadores turísticos y experiencias vinculadas a la Ruta del Vino y Singani de Altura.

El 18% restante es comercialización de productos regionales y experiencias gastronómicas; el 11% a organización de eventos y turismo de naturaleza, y el 11% a servicios complementarios.

 

Tarija experimenta un crecimiento sostenido de emprendimientos

 

Dos inversiones vigentes

Los emprendimientos de derivados cárnicos y fiambres predominan en Tarija debido a que los emprendedores deben reinventarse para generar empleos e ingresos económicos en un país cada vez más complejo por la crisis social.

Jamones Zenteno y Embutidos El Rey son de los que tienen mayor tiempo de vigencia, pese a las vicisitudes en los últimos años.

 

Tarija experimenta un crecimiento sostenido de emprendimientos

Ramiro Zenteno, gerente general de Jamones Zenteno

 

“Estamos hace 25 años, comenzamos como hobby, después se convirtió en una empresa unipersonal y a partir del 2020 es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)”, afirmó Ramiro Zenteno, gerente general de Jamones Zenteno.

Esta mediana empresa se dedica a producir no solo jamón serrano, sino también bondiolas, lomo curado, tocinos, chorizo español, salames y otras variedades de embutidos.

Zenteno apuntó que la especialidad es la producción de curados y chacinería. Agregó que sus productos son destinados al mercado de Tarija, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en ese orden, porque el objetivo es consolidar la marca y la calidad productiva en el eje central de Bolivia. “Estamos pensando en exportar a Paraguay en un futuro, ya que geográficamente estamos cerca con ese país vecino”, puntualizó. Jamones Zenteno genera alrededor de 12 empleos directos y otros indirectos.

Embutidos El Rey es otro de los emprendimientos de este sector que salió adelante y tiene perspectivas de expandirse a los mercados de Santa Cruz, La Paz y Potosí.

Tarija experimenta un crecimiento sostenido de emprendimientos

Jorge Eliseo Copa, administrador de Embutidos «El Rey»

 

Jorge Eliseo Copa, administrador de la mediana empresa, aseveró que la especialidad de producir una variedad de salchichas y chorizos precocidos, de freír y parrilleros. A ellos se suman jamones, tocinos y butifarras, entre otros embutidos.

La fábrica de este emprendimiento surgido bajo el impulso de Dino Tórrez se encuentra en el barrio Morros Blancos y tiene dos tiendas. Genera 10 empleos directos.