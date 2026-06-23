Tarija experimenta un crecimiento sostenido de emprendimientos

La Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) informó que se estima anualmente alrededor de 220 nuevos emprendimientos.

De esa cantidad, el 27% corresponden a restaurantes, cafeterías y comida artesanal; el 18% a servicios de hospedaje y alojamientos, y el 14% a operadores turísticos y experiencias vinculadas a la Ruta del Vino y Singani de Altura.

El 18% restante es comercialización de productos regionales y experiencias gastronómicas; el 11% a organización de eventos y turismo de naturaleza, y el 11% a servicios complementarios.

Dos inversiones vigentes

Los emprendimientos de derivados cárnicos y fiambres predominan en Tarija debido a que los emprendedores deben reinventarse para generar empleos e ingresos económicos en un país cada vez más complejo por la crisis social.

Jamones Zenteno y Embutidos El Rey son de los que tienen mayor tiempo de vigencia, pese a las vicisitudes en los últimos años.

Ramiro Zenteno, gerente general de Jamones Zenteno

“Estamos hace 25 años, comenzamos como hobby, después se convirtió en una empresa unipersonal y a partir del 2020 es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)”, afirmó Ramiro Zenteno, gerente general de Jamones Zenteno.

Esta mediana empresa se dedica a producir no solo jamón serrano, sino también bondiolas, lomo curado, tocinos, chorizo español, salames y otras variedades de embutidos.

Zenteno apuntó que la especialidad es la producción de curados y chacinería. Agregó que sus productos son destinados al mercado de Tarija, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en ese orden, porque el objetivo es consolidar la marca y la calidad productiva en el eje central de Bolivia. “Estamos pensando en exportar a Paraguay en un futuro, ya que geográficamente estamos cerca con ese país vecino”, puntualizó. Jamones Zenteno genera alrededor de 12 empleos directos y otros indirectos.

Embutidos El Rey es otro de los emprendimientos de este sector que salió adelante y tiene perspectivas de expandirse a los mercados de Santa Cruz, La Paz y Potosí.

Jorge Eliseo Copa, administrador de Embutidos «El Rey»

Jorge Eliseo Copa, administrador de la mediana empresa, aseveró que la especialidad de producir una variedad de salchichas y chorizos precocidos, de freír y parrilleros. A ellos se suman jamones, tocinos y butifarras, entre otros embutidos.

La fábrica de este emprendimiento surgido bajo el impulso de Dino Tórrez se encuentra en el barrio Morros Blancos y tiene dos tiendas. Genera 10 empleos directos.