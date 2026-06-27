Trasladan a Tatiana Marset desde Palmasola a una clínica con fuerte resguardo policial

El miércoles, 24 de junio, se conoció que hay una orden judicial emitida por un juez de la Villa Primero de Mayo que permite que la recluida Tatiana Marset salga a una clínica para una revisión médica.

Fuente: El Deber

La mañana de este sábado, 27 de junio, se trasladó a Tatiana Marset desde Palmasola a una clínica para una revisión médica, bajo un fuerte resguardo policial. La medida fue autorizada el pasado miércoles, 24 de junio, por una orden judicial emitida por un juez de la Villa Primero de Mayo que permitía que la recluida salga del centro penitenciario.

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La ciudadana uruguaya Tatiana Marset Alba (22), hermana del narcotraficante Sebastián Marset, se encuentra recluida en la cárcel de Palmasola, cumpliendo una detención preventiva, por sus presuntos vínculos con la organización criminal de su hermano.

Sin embargo, el gobernador de Palmasola, coronel Juan Carlos Corrales, informó a EL DEBER que el miércoles 24 de junio no podía acatar la orden judicial, debido a que la misma llegó a destiempo y no con 24 horas de anticipación, como establecen las normas cancelarias.

Es así que, recién este sábado, tres días después se acató la orden.

Fuente: El Deber