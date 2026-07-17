Bolívar golea a Guabirá y rompe su sequía sin ganar

Cauteruccio hizo un doblete. Asprilla anotó su primer gol como celeste. Remató Velásquez. La Academia no vencía hace siete juegos. Es el primer triunfo al mando de Restrepo como DT.

El colombiano Asprilla celebró su primer gol como jugador de Bolívar. Foto. APG

Fuente: Brújula Digital|Premium

Bolívar derrotó a Guabirá por 4 a 0 y regresó a la victoria siete partidos después, este viernes en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el inicio de la reprogramada novena jornada de la Liga 2026.

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Un doblete de Martín Cauteruccio y el primer gol de su refuerzo colombiano Dairon Asprilla, además del tanto final de Jhon Velásquez, se unieron para un cómodo resultado de la Academia, que terminó de esa manera con una racha negativa sin victorias.

Bolívar había vencido el 3 de mayo a GV San José en Oruro; después de eso pasaron siete juegos, entre Liga y Copa Libertadores de América, sin triunfos.

De hecho, se trata de la primera victoria de la Academia desde que el colombiano Alejandro Restrepo asumió como director técnico celeste.

A los 4 minutos, Cauteruccio remató una asistencia de Lucas Chávez, quien se había escapado de su marcador por la izquierda luego de un saque lateral. Fue el 1 a 0.

Bolívar dominó, pero en el primer tiempo no pudo aumentar la cuenta. A los 44’, Chávez remató y la pelota dio en el palo, del rebote recogió Dorny Romero y la mandó al cielo con arco a disposición.

En la segunda mitad y en medio de una casi nula reacción de Guabirá, Cauteruccio convirtió su doblete de cabeza a los 64 minutos, luego de un centro cabal de Escleizon Freita, habilitado por Jhon Velásquez.

Restrepo ordenó algunos cambios, entre ellos el ingreso de Asprilla por Cauteruccio.

El colombiano hizo el tercero a los 75 minutos. Restrepo recibió la pelota de Carlos Melgar, dio media vuelta y desde media cancha encaró una potente corrida sin que ninguno de los zagueros de Guabirá pudiera detenerlo, entonces enfrentó al arquero y lo liquidó.

Como había tiempo para más, Bolívar continuó con su espíritu ofensivo, lo que le valió el cuarto y definitivo a los 94 minutos, en la adición, cuando Patricio Rodríguez intentó penetrar al área entre tres jugadores rivales, cayó al piso y el balón le quedó servido a Velásquez para que definiera solo.

Bolívar llegó a 18 puntos en la tabla para ubicarse tercero, detrás de The Strongest (21) y Always Ready (20), y ahora por delante de Aurora (16), aunque con un partido más que todos ellos.