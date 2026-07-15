Kane: «Estoy destrozado, es duro despedirse así»

El capitán de Inglaterra admite que «aguantar el resultado a este nivel no es suficiente»
A sus 32 años, Harry Kane puede haber dicho adiós a la última oportunidad de ganar un Mundial en su carrera, de ahí que, tras caer eliminado en semifinales ante Argentina (1-2), el capitán inglés asegurara que «estoy destrozado por los chicos, destrozado por todos: el equipo, el cuerpo técnico, la afición».
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
«Jugamos un buen partido hasta los últimos minutos», analizó Kane. «Cuando nos pusimos 1-0, parecía que intentábamos aguantar, lo cual a este nivel no es suficiente. Así que estoy destrozado porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y los chicos lo han dado todo, con esfuerzo, sudor y lágrimas. Es duro despedirse así, quedarnos a las puertas de la final es una decepción».
Kane explicó las causas de la remontada argentina tras haberse avanzado Inglaterra con el gol de Anthony Gordon al inicio de la segunda parte. «Sobre todo en la primera parte y al principio de la segunda, les presionamos bien, les pusimos mucha presión arriba, lo que nos permitió ganar balones y controlar mejor el partido. Tras el gol, ya fuera porque ellos subían más jugadores al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue un ataque constante. Nos defendíamos bien, pero al final no fue suficiente».
Su futuro en la selección
Kane destacó que «no es tiempo» para hablar de si ese cambio de táctica fue el acertado. y tampoco quiso hablar sobre su futuro en la selección inglesa (cumplirá 33 años el próximo 28 de julio), ya que él trata de ir «año a año» y jugar para su país es «un orgullo y una alegría».
Pese a la amargura de la eliminación, Kane considera que «tuvimos muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos y otra semifinal. Hemos puesto mucho esfuerzo, mentalidad, en estas semanas que hemos estado juntos. hemos estado cerca pero nos ha faltado el último detalle».