¿La FIFA favorece a la albiceleste? Argentina es la selección con más penaltis a favor en las 2 últimas Copas del Mundo, con 8 en total

Argentina cuenta con cinco penaltis a su favor en 2022 y tres en 2026. Inglaterra le sigue de cerca, pero solo con la mitad de penaltis que Argentina.

Fuente: Globo G1

Argentina es la selección con más penaltis a su favor en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo. Han recibido ocho penaltis, cinco en 2022 y tres en 2026. Sin duda, la mayor cantidad entre todas las selecciones.

Argentina tiene el doble de penaltis que el segundo clasificado de la lista: Inglaterra, con cuatro penaltis, dos en cada edición. A continuación, se muestra la clasificación completa de penaltis concedidos a favor, combinando los Mundiales de 2022 y 2026:

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8 penaltis a favor de Argentina

4 penaltis a favor de Inglaterra

Se otorgaron 3 penaltis a: Brasil, Francia y Portugal.

2 sanciones impuestas a: Alemania, Irán, Polonia y Suiza

1 penalti a favor: Sudáfrica, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Canadá, Ecuador, España, Ghana, México, Noruega, Gales, República Democrática del Congo y Senegal.

De los ocho penaltis que Argentina lanzó en ese periodo, Messi ejecutó siete. El número 10 falló su penalti contra Egipto en el último partido, su tercer fallo en los dos últimos Mundiales. También estrelló un balón en el poste contra Austria en este Mundial y vio cómo el portero polaco Szczesny le atajaba el disparo en los octavos de final de 2022. Es el jugador con más penaltis fallados en la historia del torneo : cuatro en total.

El otro penalti argentino lo ejecutó Lautaro Martínez contra Jordania, en un partido donde Scaloni dio descanso a varios titulares. El número 22 convirtió el penalti y marcó el gol.

Harry Kane fue el encargado de lanzar todos los penaltis para Inglaterra. El delantero solo falló uno, en los cuartos de final del Mundial de 2022, en la derrota por 2-1 ante Francia. Marcó en el minuto 8 de la segunda parte y, en su segundo intento, 30 minutos después, el balón se fue por encima del larguero.

Brasil aparece a continuación, junto con Francia y Portugal. De los tres penaltis, dos se produjeron en la eliminación contra Noruega. Bruno Guimarães falló y Neymar convirtió. El otro penalti lo transformó el número 10 en el Mundial de 2022, en la victoria por 4-1 sobre Corea del Sur en octavos de final.