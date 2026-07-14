Mbappé reconoce la superioridad de España sobre Francia: «No jugamos el partido que queríamos»

El delantero perdió la oportunidad de igualar el récord de Cafú y jugar su tercera final de la Copa del Mundo.

Fuente: Globo G1

La estrella francesa del Mundial, Mbappé, no ocultó su decepción por la derrota ante España en semifinales. Máximo goleador del torneo, junto a Messi, con ocho goles, el delantero podría haber igualado el récord del brasileño Cafú, el único jugador que ha disputado tres finales (1994, 1998 y 2002).

Mbappé fue titular en la final contra Croacia en 2018, cuando Francia ganó el título, y en el subcampeonato de 2022, contra Argentina.

España se mantuvo fiel a su plan de juego, al estilo que les caracteriza: un equipo que busca controlar el balón y el ritmo. La idea era presionarlos en su propio campo para evitar que se impusiera ese ritmo lento y engañoso, pero no lo conseguimos. Cometimos demasiados errores técnicos. No pudimos hacerles daño cuando tuvimos la oportunidad, reconoció.

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El delantero, que busca batir el récord de máximo goleador histórico de los Mundiales, suma 20 goles en tres ediciones, uno menos que Messi, y aún le queda un partido por disputar en este Mundial. El sábado, en el partido por el tercer puesto, se enfrentará al perdedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.

«Les permitimos que dictaran el ritmo del partido. Era nuestra responsabilidad cambiar la dinámica del encuentro, y ahí fallamos. Fabián y Rodri tuvieron demasiada posesión. Hubo falta de comunicación al presionar. Necesitábamos marcarlos individualmente y obligarlos a perseguirnos, porque son un equipo al que no le gusta correr sin balón. E incluso cuando recuperábamos la posesión, nuestros pases y toques iniciales no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. Si sumamos todo eso, el resultado es la derrota», concluyó.

Esta fue la tercera derrota consecutiva de Francia ante España en semifinales. Anteriormente, la selección francesa había perdido contra España en la última edición de la Eurocopa y la Liga de Naciones.