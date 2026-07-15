Messi se une a un selecto grupo de futbolistas: llega a la tercera final de un Mundial

Leo Messi es único. A sus 39 años es el faro de una selección argentina que se ha plantado en la final del Mundial tras una remontada épica ante Inglaterra (1-2). Muchos podían pensar que dado a su edad el rendimiento del ’10’ de Argentina podía no ser el esperado pero no ha sido así. Máximo goleador de esta cita mundialista hasta el momento con 8 dianas, empatado con Kylian Mbappé.

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El astro argentino jugará este domingo su tercera final de un Mundial, esta vez ante España, y se une a un selecto grupo de jugadores que han conseguido estar en condiciones de disputar el último partido de un Mundial. En 2014, Messi no tuvo la suerte de poder ganar su primer Mundial con Argentina tras perder en la prórroga ante Alemania. Ocho años más tuvo que esperar Leo para que su sueño se hiciera realidad. Y ahora en 2026 va a jugar su segunda final consecutiva.

Sin embargo, hay otros pocos futbolistas que han logrado este hito. Uno de ellos fue Cafú, el único futbolista que jugó tres finales consecutivas (comprendidas entre el 1994 y 2002) y el único que disputó las tres sobre el césped. Aunque podemos asegurar casi al 100% que Messi disputará minutos en esa final ante España y jugará su tercera final, a no ser que un infortunio se lo impida.

Pelé (Brasil), Ronaldo Nazario (Brasil), Lothar Matthäus (Alemania Occidental) y Pierre Littbarski (Alemania Occidental) han sido los otros cuatro futbolistas que pertenecen a este elenco, aunque ninguno de estos pudo jugar todas las finales a las que llegaron, o bien por lesión o por decisión técnica.