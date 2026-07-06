Trabajo analiza la propuesta de ampliar el feriado por el 16 de julio en La Paz

El feriado por el 16 de julio, aniversario del departamento de La Paz, cae el jueves de la próxima semana

eju.tv /Video:Visión 360

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, informó que se analiza la propuesta de ampliar el feriado del 16 de julio en el departamento de La Paz; sin embargo, adelantó que el país necesita trabajar tras los 53 días de un bloqueo de caminos que dejó severos daños económicos.

“Hay situaciones en las que es sensato dictar ciertas medidas y hay otras en las que no lo es. En ese contexto hay que tener mucho cuidado y analizarlo. Todavía no se ha tomado una decisión”, explicó escuetamente la autoridad.

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El alcalde de La Paz, César Dockweiler, y el director de Promoción Turística y Cultura de la Gobernación paceña, Marco Mercado, habían coincidido en la propuesta de ampliar el feriado con el objetivo de reactivar la economía de la región.

«En este momento de reactivación económica, luego de que el departamento de La Paz ha pasado por tan malos momentos, sugerimos que el Gobierno nacional considere la posibilidad de ampliar el feriado. Sería sensacional, porque nosotros también veríamos la manera de incentivar a las personas que quieran hacer turismo en nuestra ciudad», explicó Dockweiler el pasado domingo.

De acuerdo con las estimaciones de Mercado, extender el descanso entre el 16 y el 19 de julio podría generar un movimiento económico cercano a los Bs 70 millones, tomando en cuenta que el aniversario de La Paz cae el jueves de la próxima semana.

“Estamos en una situación muy dura, así que yo les pido mucha paciencia. Tenemos que decidir todavía esto, pero hay que trabajar; nos han paralizado por más de 53 días de manera muy dura y la gente lo está sintiendo en muchos negocios”, insistió el ministro Bascopé.