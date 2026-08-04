Aramayo rechaza concepto de «superministerios» y considera que cada cartera ahora trabajará con «total coherencia»

El Presidente decidió reducir su gabinete de 14 a 12 ministerios, en una nueva organización para optimizar el trabajo de cada cartera.

eju.tv / Video: Unitel

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, rechazó este martes el concepto de «superministerio», luego de la decisión del Presidente, de reducir de 14 a 12 las carteras de Estado y aseguró que con la nueva organización del Gobierno cada cartera trabajará con más «coherencia».

«No hay ese concepto superministerio, realmente es un nominativo que no dice nada porque un superministerio, ¿qué significa? ¿Que está por encima de los demás? Eso no se da en absoluto. Las tareas que tenemos todos los ministerios comprenden diferentes áreas sobre las que ejercemos competencia, no hay un superministerio que se pueda pensar que está por encima de los demás ministerios. Cada uno asume la complejidad de los desafíos que tenemos ahora en agenda», señaló el titular de la Presidencia.

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La noche del lunes (3) el presidente Rodrigo Paz oficializó los cambios en su gabinete: Aramayo pasó a ser el titular de la cartera de la Presidencia, Héctor Huanca es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y se redujeron de 14 a 12 los ministerios. Se prevé que José Luis Lupo asuma como embajador de Bolivia ante la OEA.

El Ministerio de la Presidencia asumió las atribuciones de los ministerios de Justicia y de Autonomías, que se cerraron poco después del inicio de la gestión de Paz. Anoche el Presidente decidió eliminar los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Turismo; el primero pasará a Economía y el segundo se convertirá en una agencia estatal.

«El que Economía, como sucede en muchos países, esté manejando el tema de la inversión pública, financiamiento externo hace mucha coherencia, más bien que el Instituto Nacional de Estadística le brinde la información al decidor de las finanzas públicas hace total coherencia», apuntó la autoridad.

Paz anunció anoche que encomendará otra misión al ahora exministro de Planificación del Desarrollo Fernando Romero, en tanto que Aramayo agregó que «no se puede manejar por un lado el medio ambiente, por separado el agua, por otro lado el territorio», de manera que la decisión del mandatario genera «una visión más bien integral y articulada».