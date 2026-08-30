La crisis energética llega al campo: máquinas paradas y cosechas en riesgo

La crisis energética ya llegó al campo. En el Norte Integrado de Santa Cruz, donde tractores, cosechadoras y maquinaria pesada deberían estar trabajando desde las primeras horas del día, cientos de máquinas permanecen detenidas, según lo reflejado por los propios productores. eju.tv



La falta de diésel impide avanzar con la cosecha y comienza a poner en riesgo no solo la producción, sino también los ingresos de quienes dependen de ella. En el municipio de Mineros, la caña está cortada y lista para ser procesada, pero permanece en los campos desde hace varias semanas, mientras la maquinaria que debería trasladarla no puede moverse. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Cada día de espera significa también una pérdida para los productores, porque la caña pierde calidad y, con ella, el rendimiento que reciben de los ingenios, de acuerdo con William Antezana, productor cañero. http://eju.tv/wp-content/uploads/2026/08/videoplayback-31.mp4

“La caña ya está seca, ya no tiene grado. Nuestro ingenio nos paga por grado. Si no podemos tener una caña con un grado de 11 – 12 de sacarosa, el trabajo de nosotros los cañeros es pérdida”, sostuvo Antezana. El problema se repite en otros cultivos como la soya y otros de rotación propios de la temporada de invierno y los productores esperan en largas filas frente a los surtidores para conseguir el combustible que necesitan para continuar trabajando. Las cifras del retraso El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, señaló que de las 900.000 hectáreas que se cultivan en el sector de tierras bajas del este, apenas existe un 40% de avance de cosecha, reflejando que el diésel dejó de ser solamente un problema de abastecimiento y se convirtió en un factor que condiciona el ritmo de producción. Además, según datos sectoriales, las exportaciones de soya y sus derivados registran una fuerte caída en los últimos tres años, afectando la generación de divisas para Bolivia. En el caso del maíz, al cierre de agosto solamente se había cosechado entre el 65 y el 70% de la producción. El sorgo también está bajo presión: son alrededor de 600.000 hectáreas sembradas y una producción proyectada de hasta 1,5 millones de toneladas. Cada jornada de maquinaria detenida aumenta la demora y los costos para los productores. En el arroz, de las 80.000 hectáreas proyectadas, solamente alrededor de 40.000 habían sido alcanzadas, es decir, un 50% de avance.