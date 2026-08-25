La Paz Limpia levanta el paro y reanuda el recojo de basura tras acuerdo con Dockweiler

Trabajadores de La Paz Limpia paralizaron el recojo de basura por 15 días, lo que provocó que la basura se acumule en calles y avenidas

eju.tv

Tras lograr un acuerdo, los trabajadores de La Paz Limpia retomarán este miércoles la recolección de basura en la sede de Gobierno, luego de 15 días de haber paralizado sus labores y provocado la acumulación de desperdicios en calles y avenidas.

El alcalde César Dockweiler confirmó el acuerdo suscrito la noche de este martes en una mesa de diálogo y negociación que contó con la mediación del gobernador Luis Revilla y representantes de la Iglesia Católica y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

“Hoy les damos la noticia de que se ha alcanzado un acuerdo y mañana miércoles se restituye el servicio normal de recojo de basura”, aseguró la autoridad edil, quien anunció además que la Alcaldía cooperará en los operativos para limpiar la ciudad en el menor tiempo posible.

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Uno de los consensos alcanzados está relacionado con el ajuste del precio de los carburantes en los costos operacionales de la empresa, aspecto que se formalizará con la firma de un documento específico este jueves. Asimismo, la privada propuso una optimización del servicio con el fin de reducir gastos.

Los trabajadores también exigían al municipio modificar el contrato para incorporar el costo que representó el incremento salarial a Bs 3.300, dispuesto tras el retiro de la subvención a los carburantes por parte del Gobierno central. No obstante, Dockweiler no emitió declaraciones sobre este punto en particular.

“Se han atendido los requerimientos que tenían la empresa y los trabajadores. Dos de ellos eran imposibles de resolver para nosotros como Gobierno municipal porque existía un marco normativo que nos lo impedía, pero en otros dos sí hemos logrado avanzar”, explicó el alcalde sin precisar mayores detalles.