Vicegobernador de Tarija afirma que el TCP no tendría que pronunciarse sobre regalías del campo Margarita-Huacaya

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Ávila se refirió al tema tras conocer que la Gobernación de Chuquisaca espera un dictamen de ese órgano estatal por la restitución de regalías petroleras debitadas desde mayo pasado. «Lo que tenemos es una reivindicación propia y esta solicitud de devolución de regalías del campo Margarita – Huacaya la hemos solicitado antes, no tengo exactamente la fecha, pero los depósitos restituidos que se hicieron en junio y julio es por la nueva delimitación de esa área petrolera y el factor de distribución», declaró la autoridad.

A su criterio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tendría que pronunciarse debido a que ya lo hizo a favor del departamento de Tarija con la sentencia constitucional del 2023 y hubo la orden de generar los desembolsos de regalías petroleras.

Indicó que no se tiene otra gestión que hacer al respecto y solamente se ha hecho la petición a YPFB para que remita un informe de cuánto es el monto y el alcance.

En Chuquisaca las autoridades de la Gobernación esperan el pronunciamiento del TCP con una sentencia de revisión correspondiente tras resultar una Acción Popular favorable que se interpuso en contra del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para exigir la restitución de las regalías debitadas en el marco del conflicto de límites por el campo Margarita – Huacaya.

Según datos de la Unidad de Gestión Procesal de esa entidad subnacional, la disminución del pago de regalías se evidenció desde mayo pasado, sin recibir una notificación formal previa por las entidades del nivel central sobre la aplicabilidad del nuevo factor de distribución.

El reporte menciona que, en mayo ingresaron 6,6 millones de bolivianos, considerada como la más baja en la historia de ese departamento.