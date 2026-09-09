Ministro de Defensa respalda a militar increpado por Lara: «La autoridad se ejerce respetando la ley, no imponiéndose a gritos»

Un tenso cruce se registró la noche del martes en el municipio de Viacha, cuando el vicepresidente Edmand Lara protagonizó un fuerte intercambio verbal con un coronel de las Fuerzas Armadas que custodiaba la zona de las explosiones

Por. eju.tv / Video: Cadena A

«La autoridad se ejerce respetando la ley y las instituciones, no imponiéndose a gritos». De esa manera, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respaldo al militar que resguardaba la zona de las explosiones en Viacha y que fue increpado por el vicepresidente Edmand Lara la noche del martes.

«He visto las imágenes ocurridas esta noche en Viacha. El Cnl. Alvarado, que se encontraba resguardando el perímetro de seguridad, estaba cumpliendo una disposición adoptada para proteger la vida de las personas ante el riesgo que todavía existe en la zona», señaló Justiniano en una publicación en sus redes sociales.

Un tenso cruce se registró la noche del martes en el municipio de Viacha, cuando el vicepresidente Lara protagonizó un fuerte intercambio verbal con un coronel de las Fuerzas Armadas, al exigir información sobre la suspensión de las labores de búsqueda de personas desaparecidas por las explosiones en el Regimiento Bolívar.

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El reclamo del vicepresidente, que se produjo frente a vecinos y familiares de las víctimas, encontró la respuesta del militar, quien le recordó que cualquier solicitud de información debe ser canalizada a través del Comando General del Ejército, como estipulan las normativas. La Vicepresidencia calificó el hecho como un acto de «insubordinación».

«Tiene todo mi respaldo por haber mantenido la serenidad, el respeto y el cumplimiento de su deber», afirmó Justiniano.

Respeto

El ministro señaló que «ninguna autoridad está por encima de las medidas de seguridad establecidas para proteger las vidas».

Remarcó que «las Fuerzas Armadas respetan plenamente la investidura de todas las autoridades constitucionales. Ese mismo respeto debe existir hacia los hombres y mujeres que cumplen órdenes legítimas y arriesgan su integridad en situaciones como la que vive Viacha».

«Como ministro de Defensa voy a respaldar siempre al personal de las Fuerzas Armadas que actúe con profesionalismo, respeto y dentro de la ley», destacó.

Consideró que «aquí no se trata de quién tiene más autoridad. Se trata de actuar con responsabilidad».

Operativo

La tarde del martes se suspendieron los trabajos de remoción de escombros y las tareas de búsqueda de desaparecidos. El Ejército explicó que se trata de una medida «de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada».

Justiniano explicó que «en Viacha todavía existen familias esperando respuestas y persiste un riesgo que obliga a extremar las medidas de seguridad».

«Nuestra prioridad debe seguir siendo proteger vidas, esclarecer lo ocurrido y acompañar a las familias afectadas», destacó la autoridad del Gobierno.