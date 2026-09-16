Rodrigo Paz participará el 24 de septiembre en la Asamblea General de la ONU

Durante su visita al pozo Montecristo MTC-9, en Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz anticipó que en la Asamblea de la ONU presentará la visión de desarrollo que impulsa su Gobierno

Por: eju.tv / Video: Bolivia Tv

El presidente Rodrigo Paz participará el 24 de septiembre en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrollará en Nueva York, Estados Unidos, entre el 22 y el 28 de este mes.

La presencia del jefe de Estado boliviano fue confirmada por el canciller Héctor Huanca; horas antes el mandatario lo había anunciado en un evento en Santa Cruz.

Aunque el jefe de la diplomacia boliviana mencionó que la agenda para la participación en ese evento aún se trabaja, anunció la fecha de su intervención.

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«El presidente, en cumplimiento de esta Asamblea y también en sus atribuciones, va a tener reuniones en ese nivel jerárquico con presidentes de otros Estados y se prevé su participación en la Asamblea el 24 de este mes», informó el canciller Huanca.

La agenda oficial de Paz se la hará conocer en los próximos días, así como las reuniones bilaterales que sostendrán en Estados Unidos.

Durante la inauguración de la prueba de producción del pozo Montecristo MTC-9, en Santa Cruz, el presidente Paz anticipó que en la Asamblea de la ONU presentará la visión de desarrollo que impulsa su Gobierno para Bolivia.

Anunció que su viaje tendrá como eje la búsqueda de nuevas inversiones y una mayor participación del sector privado en la economía boliviana.

«La próxima semana a mí me toca presentar ante Naciones Unidas toda una visión de lo que queremos desarrollar, pero ahí también estarán países amigos que quieren invertir en Bolivia», indicó.