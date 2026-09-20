Vuelca un bus que viajaba a La Paz en la ruta Chulumani–Puente Villa

El motorizado se dirigía hacia La Paz en el sector Quilasi. Por el momento no hay reporte del número de heridos

eju.tv /Fuente: Red Uno / Video: Radio Yungas

Una flota sufrió un accidente de tránsito la noche de este domingo en el sector Quilasi, sobre la ruta Chulumani–Puente Villa, en los Yungas de La Paz. Equipos de emergencia fueron movilizados hasta el lugar.

De acuerdo con información preliminar conocida hasta el momento, el vehículo se dirigía hacia la ciudad de La Paz cuando, por circunstancias que todavía no han sido determinadas, habría sufrido un vuelco.

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Tras conocerse el accidente, ambulancias del Hospital de Chulumani fueron enviadas al sector para brindar asistencia a las personas afectadas y realizar los traslados que sean necesarios.

Hasta el momento no existe un reporte oficial que establezca cuántas personas viajaban en la flota ni si existen personas heridas.

Los primeros reportes señalan que el bus sufrió un vuelco, pero todavía no existe información oficial que permita establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.