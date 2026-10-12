Asalto a joyería: hay tres aprehendidos y continúa la búsqueda de los atracadores

Asalto a joyería: hay tres aprehendidos y continúa la búsqueda de los atracadoresCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 12/10/2026 Entre los aprehendidos se encuentra una trabajadora de la joyería, investigada por presunta complicidad. Su familia pide su liberación y asegura que no tuvo participación en el atraco El atraco quedó registrado por cámaras de seguridad de la joyería Fuente: Unitel El atraco a una joyería de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra deja hasta este lunes tres personas aprehendidas, entre ellas una trabajadora del negocio investigada por presunta complicidad. La Policía continúa las pesquisas para identificar y capturar a los responsables del asalto. eju.tv Tras la difusión de un video de las cámaras de seguridad del establecimiento, el caso reflejó nuevos detalles y en las imágenes se observa cómo los atracadores ingresan al local y, mientras algunos trabajadores y clientes logran salir, otras personas permanecen dentro del negocio bajo la presión de los delincuentes. “Estamos trabajando para esclarecer este hecho delictivo, determinar la participación de cada uno de los presuntos involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el atraco. Las investigaciones continúan conforme a procedimiento y con el objetivo de que los responsables respondan ante la justicia”, dijo la fiscal departamental suplente, Mabel Andrade. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La fiscal precisó que se indagan los presuntos delitos de robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita de armas y asociación delictuosa. En las primeras actuaciones policiales se reportó el arresto de al menos cuatro personas tras un allanamiento a un inmueble del barrio San Juan, en la Villa Primero de Mayo. Posteriormente, se informó que hay tres personas aprehendidas por el caso, entre ellas se encuentra la trabajadora de la joyería. La trabajadora ahora aprehendida aparece en el video y abre los mostradores, retira artículos de distintos espacios y los introduce en los bolsos de los atracadores, situación que lleva a investigarla por presunta complicidad, según la fiscal. Entretanto, Nathan Barbosa, esposo de la trabajadora, afirmó que habló con ella después del atraco y que, según su relato, los delincuentes la intimidaron con gritos y disparos, atribuyendo la actuación de su esposa a los nervios y la desesperación que habría experimentado durante el asalto. En paralelo, la Policía desmintió versiones difundidas en redes sociales que atribuían el asalto a tres ciudadanos extranjeros, dos chilenos y un peruano, que supuestamente habían sido aprehendidos la mañana del lunes; sin embargo, esta personas ya están detenidas acusadas de otro atraco a una joyería de Cochabamba.