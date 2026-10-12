Asalto a joyería: hay tres aprehendidos y continúa la búsqueda de los atracadores

El atraco a una joyería de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra deja hasta este lunes tres personas aprehendidas, entre ellas una trabajadora del negocio investigada por presunta complicidad. La Policía continúa las pesquisas para identificar y capturar a los responsables del asalto.

Tras la difusión de un video de las cámaras de seguridad del establecimiento, el caso reflejó nuevos detalles y en las imágenes se observa cómo los atracadores ingresan al local y, mientras algunos trabajadores y clientes logran salir, otras personas permanecen dentro del negocio bajo la presión de los delincuentes.

“Estamos trabajando para esclarecer este hecho delictivo, determinar la participación de cada uno de los presuntos involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el atraco. Las investigaciones continúan conforme a procedimiento y con el objetivo de que los responsables respondan ante la justicia”, dijo la fiscal departamental suplente, Mabel Andrade.

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