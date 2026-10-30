Daniel Terrazas: ‘No está muerto quien pelea’

Fuente: https://www.eldiario.net

Daniel Terrazas, presidente de The Strongest, afirmó ayer que «no está muerto quien pelea», haciendo referencia a la situación de su club en la tabla de posiciones a siete fechas de la conclusión del torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

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El Tigre ocupa el tercer lugar con 45 unidades, a nueve del puntero, Bolívar y a seis del segundo que es Always Ready.

«No está muerto quien pelea y son 21 puntos en disputa que queremos ganar en siete fechas», remarcó el titular gualdinegro, en breve acercamiento con los periodistas.

Terrazas se hizo presente en la práctica matinal del plantel y a tiempo de confirmar el pago de uno de los sueldos retrasados al grupo, agradeció a «los 32 gladiadores , que se sienten identificados con los colores de la institución»

«Entre todos sacaremos adelante a la institución; el sol siempre sale al otro día, sobre todo cuando existe fe y trabajo», refirió. «Existe un ambiente muy amigable en el equipo. Yo siempre los acompaño y veo que existe la voluntad de trabajo para aconseguir nuestros objetivos», aseveró.

Aclaró que se está planificando realizar otra cuota de pago para el mes de noviembre : «son obligaciones que tenemos y hay que cumplirlas», agregó.

Finalmente hizo notar la campaña del plantel Sub-19 del Tigre que se consagró tetracampeón del torneo juvenil de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP). Dijo que el aurinegro es el único equipo del departamento que tiene en sus filas a cinco paceños y cuatro yungueños. También invitó a que se tome nota de las mejoras que se realiza en la infraestructura del Complejo de Achumani y comprometió la presentación de auditorías hasta fin de año.

CAPITÁN

Jusino: ‘Estamos predispuestos al trabajo’

El capitán de The Strongest, Adrían Jusino, afirmó que «el grupo está enfocado en lo que resta del campeonato», a tiempo de confirmar el pago parcial recibido de los sueldos retrasados; aspecto que llevó al plantel profesional a un amago de paro de actividades el pasado martes.

«Él (Terrazas) se comprometió el martes a dar una cuota al plantel y lo pudo hacer . Ahora solo nos queda encarar la parte deportiva que es lo que nos importa», declaró.

The Strongest recibirá el domingo a GV san José desde las 15:00 en en el estadio Hernando Siles. «Será un partido disputadísmo. Nosotros lo encaremos como una final», dijo.

GHILKA SANABRIA