Defensa de exfiscal Torrez presenta apelación y cuestiona pruebas en su contra

El abogado sostiene que no existen elementos de convicción suficientes para establecer una probabilidad de autoría por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

eju.tv /Fuente:Red Uno

La defensa legal del exfiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, presentó una apelación contra la determinación judicial de detención preventiva, al considerar que no existen elementos suficientes para vincularlo con los delitos que se investigan.

“Nosotros hemos apelado en el sentido de que, al criterio de la defensa del doctor Torrez, no existirían elementos de convicción suficientes que puedan anclar una probabilidad de autoría por los delitos que se le endilgan, que son el delito de organización criminal y tráfico de sustancias controladas”, manifestó el abogado del detenido, Marvin Astorga.

El abogado también sostuvo que durante la audiencia se logró desvirtuar algunos riesgos procesales atribuidos a su defendido.

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“El día de hoy, bueno, de los riesgos procesales que se han podido desvirtuar es el peligro efectivo para la sociedad. También se ha podido desvirtuar la influencia que pueda llegar a tener el doctor Torrez a fin de destruir o suprimir algunos elementos que ya han sido colectados en los allanamientos que se han realizado”, afirmó.

Por otro lado, la defensa explicó que el juez tomó en cuenta aspectos familiares y procesales al determinar que el exfiscal cumpla la detención preventiva en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, en lugar de ser trasladado al recinto penitenciario de San Roque, en Sucre, como había solicitado inicialmente el Ministerio Público.

Al respecto, el abogado señaló que su defendido tiene dos hijos menores de cinco años y que la autoridad judicial valoró la importancia de preservar el vínculo familiar. También indicó que permanecer en La Paz permitiría dar mayor celeridad a las actuaciones procesales pendientes.

Sobre el cumplimiento de la determinación judicial, el jurista explicó que el traslado al penal de San Pedro dependerá de los trámites administrativos correspondientes, debido a la carga laboral del juzgado de turno.

Estimó que el procedimiento podría concretarse al día siguiente de la audiencia o hasta el lunes.

Entretanto, la Fiscalía General del Estado anunció que continuará con las investigaciones y los allanamientos relacionados con las personas presuntamente vinculadas a Roger Mariaca.