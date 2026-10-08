El dólar se mantiene en Bs 11,85 por segundo día consecutivo

En Bolivia rige desde el 29 de junio una nueva política cambiario que ajusta el tipo de cambio diariamente

eju.tv

El tipo de cambio oficial se mantiene por segundo día consecutivo en Bs 11,85 por dólar para este viernes, lo que representa una baja sostenida de 12 centavos frente a los Bs 11,97 registrados el miércoles.

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la cotización de la divisa estadounidense, cuyo valor se fija conforme al comportamiento de la oferta y la demanda en el mercado interno.

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Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema cambiario de libre flotación, mecanismo mediante el cual el precio de la divisa se determina a partir de la interacción continua entre los actores del mercado cambiario nacional.