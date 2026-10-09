Exfiscal Mariaca enfrentó este viernes dos audiencias por apelación a su detención

La defensa del exfiscal general de Bolivia apeló la detención preventiva que ordenó la Justicia en las dos primeras causas que están en curso.

Roger Mariaca, exfiscal general del Estado. Foto: Unitel

Fuente: Unitel

Jerjes Justiniano, abogado del exfiscal Roger Mariaca, confirmó a UNITEL que para este viernes estaban programadas tres audiencias por los procesos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y tráfico de sustancias contra su defendido, pero una de ellas fue reprogramada para la próxima semana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La primera audiencia era para resolver las excepciones planteadas por la defensa en el caso de legitimación de ganancias ilícitas; sin embargo, esta diligencia judicial fue suspendida para el próximo viernes.

La segunda audiencia fue convocada ante la apelación que planteó la defensa de Mariaca por el caso de legitimación de ganancias ilícitas. “Se confirmó la detención preventiva en Kantumarca, pero se disminuyó un riesgo procesal, ya no hay riesgo de peligro para la sociedad”, manifestó Justiniano a UNITEL.

La tercera audiencia fue por la apelación a la medida cautelar por el caso de organización criminal y tráfico de sustancias controladas que se instaló pasadas las 16:00 de este viernes y hasta las 21:00 todavía no había concluido.