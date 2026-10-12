Los niños huérfanos por feminicidio recibirán un bono mensual de Bs 660; el registro y pago se operativizarán en 40 días

Para acceder a estos beneficios, los tutores o representantes legales deberán completar el registro correspondiente ante las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social (ITDPS).

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Los hijos y las hijas huérfanos de víctimas de feminicidio serán beneficiados con el pago de un bono mensual de Bs 660 —equivalente al 20 % del actual salario mínimo nacional—, además de la atención prioritaria en educación y salud, de acuerdo con la reglamentación de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y otros Delitos contra la Vida.

«El monto del bono económico equivale al 20 % del salario mínimo nacional vigente y se otorgará mensualmente a las personas beneficiarias o a sus representantes legales», establece el artículo 6 del Decreto Supremo 5745, promulgado el domingo 11 de octubre, a pesar de que el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, anunció su entrada en vigencia con anterioridad.

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«Para el cumplimiento del presente decreto supremo, el Ministerio de la Presidencia aprobará mediante resolución ministerial la reglamentación respectiva en un plazo de 40 días hábiles, a partir de su publicación», señala la disposición transitoria segunda sobre los aspectos operativos del pago.

Adicionalmente, los menores recibirán un paquete alimentario con «un valor correspondiente al 20 % del subsidio de lactancia vigente, entregado mensualmente a los representantes legales de los beneficiarios menores de cinco años».

El marco normativo garantiza la matriculación escolar de los niños en cualquier unidad educativa del sistema público, así como su acceso integral a los servicios de salud y a becas de estudio universitarias.

Para acceder a estos beneficios, los tutores o representantes legales deberán completar el registro correspondiente ante las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social (ITDPS).