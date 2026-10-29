¿Por qué investigan a Teresa Morales, alfil del evismo? La Fiscalía alista su citación

El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García, denunció posibles irregularidades en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en la emisión de informes.

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia penal presentada por el Viceministerio de Transparencia contra la exministra Ana María Teresa Morales Olivera por supuestas irregularidades en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), institución que dirigió entre 2018 y 2019.

La investigación busca establecer por qué no se atendieron requerimientos institucionales sobre más de 60 casos y definir si existen responsabilidades penales.

El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, informó que se investigan los delitos de revelación de secretos profesionales, uso indebido de información privilegiada e incumplimiento de deberes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Se hacen los requerimientos fiscales para que se establezca un investigador asignado al caso, se revisen los movimientos bancarios, los testigos y absolutamente todos los aspectos para llegar a la verdad histórica de los hechos», detalló Quiroga.

El fiscal no descarta convocar a otras personas, entre ellas exfuncionarios de la institución.

Denuncia

El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García, denunció posibles irregularidades en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en la emisión de informes.

«La UIF tiene la obligación de emitir reportes sobre actividades sospechosas, sin embargo, hemos podido observar que solamente de los requerimientos efectuados por el Viceministerio de Transparencia, la UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones», indicó en una entrevista con Que No Me Pierda de la red UNO.

A la fecha, Teresa Morales es una figura relevante del evismo y participado en los encuentros organizados por el expresidente Evo Morales, de cuyo Gobierno fue su ministra.

Morales fue ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural durante el Gobierno de Evo Morales. Luego, el 19 de marzo de 2018, asumió la dirección de la UIF, cargo que ocupó hasta la crisis de 2019.

«Es decir, no se trata de uno, dos o tras solicitudes que hayan sido omitidas, sino 65 y es en ese sentido que cuestionando el rol de la UIF en el pasado, el rol selectivo en relación a muchos casos, también se ha presentado una denuncia en relación a exautoridades de la UIF y ha sido admitida por el Ministerio Público y se encuentran en investigación», explicó.