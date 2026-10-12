Santa Cruz: En dos años, el pasaje subió un 52% y las mejoras de los micros siguen pendientes

Ese es el sentir de varios usuarios que observan que, en menos de dos años, el pasaje subió un 52% y, en cada ajuste, el sector transporte asumió compromisos, como el mantenimiento de los buses y la ampliación del servicio hasta la medianoche, pero que no se cumplieron.

En febrero de 2025, el entonces alcalde Jhonny Fernández autorizó la tarifa a Bs 2,30 y, desde entonces, se han dado varios ajustes hasta alcanzar los Bs 3,50.

Gran parte de la población ha tenido que ajustar su presupuesto para transporte, considerando que el 58% de los vecinos de la ciudad tiene a los micros como principal medio de transporte, según una encuesta del Instituto Cruceño de Estadística (ICE).

Para Susana el último ajuste supone un gasto adicional de Bs 2 por día y de unos Bs 60 al mes, considerando que ella, como la mayoría de los cruceños, utiliza dos micros para ir a su trabajo y otros dos para retornar a casa.

Pero antes hubo otros ajustes. En 2011, el pasaje era de Bs 1,50. Luego, los transportistas consiguieron que se aumente a Bs 1,80, aunque en la práctica cobraban Bs 2 y esto fue oficializado en abril de 2013 por ley municipal.

Cuando el alcalde Fernández fijó la tarifa en Bs 2,30, los operadores asumieron una serie de compromisos, como registrar el 100% de las unidades en el municipio capitalino, lo que nuevamente se ha establecido, porque más del 50% de los buses sigue registrado en otros municipios.

También se estableció ampliar el horario del servicio, de 5:00 hasta las 23:59, además de iniciar la implementación de un sistema de videovigilancia en el 100% de las unidades y de un nuevo mecanismo de cobro electrónico o magnético. “Nada de eso se cumplió”, protestó otra usuaria.

Ahora está corriendo el plazo para que se cumplan las nuevas exigencias, que también incluyen el cambio de radicatoria y el arreglo de los buses. El alcalde Carlos Manuel Saavedra advirtió que las unidades que no sean reparadas serán retiradas de circulación. Además, para facilitar el cambio de radicatoria, se habilitó una ventanilla exclusiva para los transportistas.

Foto: Ricardo Montero

Los transportistas

El dirigente del transporte, Mario Guerrero, indicó que ya comenzaron a realizar trabajos de mantenimiento para mejorar el estado de las ventanas, tapizado, chaperío, pisos, entre otros.

Tienen previsto que todos los vehículos estén en buenas condiciones hasta el 2 de noviembre.

Uno de los talleres habilitados para los trabajos está en el tercer anillo, en la zona de la parada de la línea 74, donde se ejecutan reparaciones y reacondicionamiento, como chaperío, tapizado de asientos y arreglos de pisos, puertas y pasamanos.

Respecto al cambio de radicatoria, dijo que este trámite tardaba más de dos semanas, mientras que en otros municipios se los entregaban en 24 horas, por eso destaca que ahora la Alcaldía facilite el trámite.

Recomiendan mejorar las condiciones de los choferes para garantizar un servicio más seguro

Un estudio de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) identificó una serie de factores relacionados con las condiciones de trabajo de los choferes que contribuyen a que el servicio de transporte público sea inseguro. El documento plantea la necesidad de trabajar para mejorar el sistema.

Entre los principales aspectos observados está la situación laboral de los conductores. Los choferes trabajan hasta 14 horas al día, no cuentan con seguro ni beneficios sociales y reciben su pago de acuerdo con el número de vueltas que realizan durante la jornada.

Además, sobre ellos recae la responsabilidad del mantenimiento preventivo de los micros, así como el pago de multas y el abastecimiento de combustible.

También son quienes administran los ingresos generados por el cobro de pasajes.

El estudio advierte que estas condiciones pueden generar presión sobre los conductores y afectar la seguridad del servicio.

El alcalde Carlos Manuel Saavedra informó que el Gobierno Municipal está trabajando en un nuevo sistema de transporte, que contempla la incorporación de 1.000 unidades con el sistema eléctrico, además de la construcción de paradas.

PARA SABER

Estudio de costos

El dirigente del transporte, Mario Guerrero, señaló que aguardarán el estudio de costos de la Alcaldía para realizar una revisión general de las tarifas, debido a que solo se incrementó la tarifa para adultos, mientras que desde abril de 2013 se mantienen congelados los precios para estudiantes, personas de la tercera edad y otros.

Micros antiguos

Vecinos también piden que se renueven las unidades de transporte público, ya que la mayoría tiene más de 30 años de antigüedad y esto se observa al mirar las placas: muchas son de tres dígitos. Al respecto, la dirigencia del sector sostiene que la renovación de las unidades también pasa porque se les otorgue seguridad jurídica para obtener créditos para invertir.