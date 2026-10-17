Sofocan incendio en el Parque Tunari que amenazaba con extenderse hacia la zona boscosa

El incendio se registró cerca de la laguna Wara Wara y afectó media hectárea de vegetación. La intervención de bomberos permitió controlar las llamas.

eju.tv /Fuente: Red Uno

Un nuevo incendio fue controlado en el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba. El fuego afectó aproximadamente media hectárea de pajonales, arbustos nativos y vegetación seca, pero la rápida intervención de bomberos y unidades de emergencia evitó que las llamas alcanzaran la zona boscosa.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cochabamba informó que el fuego fue detectado alrededor de las 11:00 y que se movilizó una brigada de 20 bomberos forestales, dos camionetas tácticas y una cisterna con 15.000 litros de agua.

“Hemos llegado a tiempo justamente para sofocar que no llegue a la zona boscosa del Parque Nacional Tunari”, señaló.

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Según el reporte, el incendio se originó en una zona de chaqueo donde presuntamente se preparaba el terreno para la siembra. El fuego alcanzó árboles secos y vegetación cercana, por lo que los equipos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y realizar tareas de enfriamiento.

La autoridad informó que, hasta la fecha, se registraron 13 incendios en la jurisdicción de Cercado, con más de 100 hectáreas afectadas. Además, destacó la adquisición de una cámara térmica para monitorear y detectar focos de calor dentro del parque.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los comunarios evitar las quemas sin control y solicitar apoyo municipal para realizar estas labores de manera segura. También investigan las circunstancias en las que se originó el fuego, debido a la recurrencia de incendios en el sector.