Suspenden el servicio de la Línea Roja de Mi Teleférico entre el Cementerio y la 16 de Julio por riesgo de colapso de un muro

El muro con problemas en su estabilidad será demolido desde las canastillas de grúas por su altura

eju.tv /Video:Btv

De forma sorpresiva, la empresa estatal Mi Teleférico suspendió los servicios de la Línea Roja en el tramo comprendido entre las estaciones Cementerio y 16 de Julio, debido a severos problemas estructurales detectados en un muro perimetral que deberá ser demolido de forma controlada con maquinaria pesada.

Aunque la empresa aclaró que la medida es de carácter temporal, no se precisó la duración de los trabajos. El gerente de Mi Teleférico, Christian Guerry Eduardo, confirmó que la interrupción del tramo rige a partir de este martes.

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«Durante los trabajos de mantenimiento rutinario detectamos que este muro lateral presenta una desestabilización crítica, por lo que estamos adoptando las medidas necesarias para resguardar la vida y seguridad de los usuarios», explicó la autoridad en declaraciones a la red estatal Bolivia Tv.

Las tareas de demolición se ejecutarán mediante el uso de grúas de gran tonelaje, al tratarse de un muro de 12 metros de altura por 20 metros de largo que presenta un alto riesgo de derrumbe. Como medida preventiva, los comercios situados en el interior de la infraestructura fueron evacuados.

La empresa aclaró que el inconveniente responde exclusivamente a una falla en la infraestructura civil y no compromete el sistema electromecánico ni la operatividad técnica del transporte por cable.