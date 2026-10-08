Transporte de Oruro levanta el repliegue de vehículos y acudirá al diálogo con el Gobierno

El dirigente mencionó que se cumplió con la medida de presión y que ahora aguardan la atención a sus demandas.

Fuente: ABI

El ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal, Lucio Méndez, informó este jueves que se resolvió levantar la medida de repliegue de vehículos y retomar la normalidad del servicio de transporte urbano, tras acordar un diálogo con el Gobierno nacional para el próximo lunes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ha llegado una nota de parte del Ministerio de Obras Públicas donde va a estar presente el ministro Mauricio Zamora, el día lunes 12 de octubre, en los ambientes a definirse”, señaló.

El dirigente mencionó que se cumplió con la medida de presión y que ahora aguardan la atención a sus demandas. Méndez adelantó que, en el diálogo, se prevé abordar el tema del Decreto Supremo 5726.

El mes pasado, el Gobierno promulgó el decreto mediante el cual se crea el Programa Nacional Patria, que tiene el objetivo de renovar y transformar el parque automotor de los servicios de transporte público. Además, modifica la denominación de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), que ahora pasa a depender del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.