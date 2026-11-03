‘Bolivian Day’ en España: Gobierno presenta potencialidades del país para atraer inversiones

La presentación de la Ley de Inversiones y las potenciales del país ante empresarios e inversionistas internacionales despertó interés por las oportunidades económicas de Bolivia durante el Bolivia Day, realizado en la Casa de América, en Madrid, España, informó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

El ‘Bolivian Day’ se realizó en el marco de la Cumbre Iberoamericana y se trató de un día dedicado completamente al país, donde autoridades presentaron las bondades que Bolivia le ofrece al mundo para atraer inversiones.

“Hemos encontrado mucho entusiasmo en la potencialidad que tiene Bolivia para recibir inversiones multi-iberoamericanas, inversiones que pueden desarrollar aspectos desde las finanzas ambientales, de innovación tecnológica. Hay mucho interés en una minería sostenible que respete salvaguardas socioambientales, se reconoce la potencialidad geográfica de Bolivia”, detalló la autoridad en BTV.

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En ese contexto, explicó que el ministro de Economía, Christian Morales, explicó los alcances de la Ley de Inversiones, presentada ante la Asamblea Legislativa, que plantea aspectos “no solamente relacionados a incentivos fiscales, sino también seguridad jurídica”.

Asimismo, destacó también los cinco puertos que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofreció en varios foros como el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá.

“Se ha puesto en valor también la firmeza con la que el presidente Rodrigo Paz está construyendo un nuevo modelo de gobernanza y los avances que tenemos en temas que hay que actualizar y culminar como, por ejemplo, taxonomía, contribuciones no determinadas, marco jurídico para la emisión de bonos de carbono; entonces, realmente hay un gran potencial”, explicó Aramayo.

Modelo de gobernabilidad

También se refirió a las señales que el Gobierno boliviano ha dado en cuanto a estabilidad económica, seguridad jurídica y recuperar el modelo de gobernabilidad y la actualización de sus diseños institucionales.

Diferentes sectores empresariales españoles y europeos participaron del evento.

“Somos constructores de la diversificación energética, revolución tecnológica, nuestra capacidad para integrar y articular América Latina, son algunos de los aspectos que va a presentar nuestro Presidente en esta su primera participación en la Cumbre Iberoamericana, hay mucha expectativa”, adelantó Aramayo.

La autoridad explicó también que durante el encuentro se identificaron oportunidades en finanzas ambientales, innovación tecnológica y minería sostenible, con énfasis en proyectos que incorporen salvaguardas socioambientales.

Y destacó el potencial geográfico del país para conectar mercados y facilitar el comercio internacional.

El presidente Rodrigo Paz, junto a los ministros Morales y Aramayo, se encuentra en Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre con la participación de 22 países.

Allí Paz expondrá propuestas y la oferta de Bolivia a Iberoamérica.