Educación afirma que el paro de 48 horas convocado por el magisterio es “ilegal” y dice que insistirá en el diálogo

El magisterio urbano determinó una serie de medidas de presión, que comienzan con la instalación de piquetes de huelga de hambre, siguen con movilizaciones callejeras hasta llegar a un paro de actividades de 48 horas.

Fuente: video BTV

https://eju.tv/

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, aseguró que el paro de 48 horas convocado por el magisterio urbano para el 9 y 10 de noviembre es “ilegal”; sin embargo, señaló que se seguirá insistiendo en instalar el diálogo con el sector.

“Sería un paro ilegal y nosotros aplicaremos la ley y procederemos a efectuar descuentos (…) Vamos a seguir apeando al diálogo, los vamos a buscar”, declaró Sanjinés en entrevista en la televisora estatal BTV.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El magisterio urbano determinó una serie de medidas de presión, que comienzan con la instalación de piquetes de huelga de hambre, siguen con movilizaciones callejeras hasta llegar a un paro de actividades de 48 horas.

De acuerdo con un comunicado público, las demandas del magisterio son: respeto a la Carta Magna, vigencia de la educación fiscal, gratuita y de calidad, respeto al escalafón, un salario digno acorde a la canasta familiar y la abrogación de “decretos del hambre” como el que suspende la subvención al diésel.

Sanjinés tildó de “política” la postura de los maestros, quienes tienen como bandera la supuesta privatización de la educación a partir del traspaso de la administración de los institutos tecnológicos a las gobernaciones.

“Se trata de una posición política no querer dialogar, muestra esto que todo su discurso está basado en ideología y está mal”, sustentó la autoridad.

El ministro manifestó que el pasado viernes, cuando los maestros rompieron el diálogo, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, quien dirige la iniciativa, envió una carta al magisterio invitándolos a dialogar, además sumó el anteproyecto de ley de cambio de administración de los institutos técnicos y tecnológicos.

“A los maestros de base y padres de familia pedir su apoyo, el presidente Rodrio Paz lo dijo que le educación va a seguir siendo única, fiscal y gratuita”, mencionó.