En El Alto, inauguran la Casa del Emprendedor y estiman beneficiar a unos 800 productores

La Casa del Emprendedor busca fortalecer las capacidades productivas y empresariales de sus beneficiarios e impulsar su tránsito hacia la micro, pequeña y mediana empresa, con la proyección de ampliar sus oportunidades.

La Alcaldía de El Alto inauguró la Casa del Emprendedor Productivo, un espacio destinado a la exposición, promoción y venta de artículos elaborados por productores locales, entre ellos mujeres y personas con discapacidad de distintos rubros, como parte de una alianza público-privada.

El municipio estimó que el proyecto beneficiará a cerca de 800 unidades productivas, con la rotación de nuevos expositores cada tres meses.

“Ustedes, nosotros como autoridades, servidores públicos, vecinos, vecinas, emprendedores y emprendedoras, todos juntos, unidos como uno solo, vamos a sacar adelante a nuestra querida ciudad de El Alto”, señaló el alcalde Eliser Roca, al destacar la predisposición de la familia Siñani Callisaya, propietaria del predio.

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La Casa del Emprendedor busca fortalecer las capacidades productivas y empresariales de sus beneficiarios e impulsar su tránsito hacia la micro, pequeña y mediana empresa, con la proyección de ampliar sus oportunidades comerciales y su acceso a mercados nacionales e internacionales.

El alcalde informó que, desde el inicio de su gestión, se reunió con representantes de la comunidad internacional y diversas instituciones para lograr la exportación de la producción alteña, que cuenta con mano de obra calificada.

“Vamos a apoyar también la promoción por redes sociales. Estamos trabajando para difundir estos artículos y que puedan destinarse a la exportación. Para ello tenemos importantes reuniones”, sostuvo.

En el acto, Israel Siñani, en representación de su familia y de la empresa privada, expresó su emoción por ser parte de la iniciativa y agradeció a la gestión de la Alcaldía.

“Nosotros, como familia y como empresa privada, estamos con toda la predisposición de cooperar en este plan que tenemos. Vamos a llegar trimestralmente a cien productores y anualmente a cuatrocientos, darles oportunidades de negocio y nuevos mercados”, afirmó.