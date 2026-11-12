En el Senado plantean formar una comisión especial para investigar los casos Mariaca y Saucedo

La Fiscalía investiga las implicaciones y nexos que tejieron que tejieron el encarcelado exfiscal general Roger Mariaca y el prófugo magistrados Romer Saucedo

eju.tv

El senador de la alianza Libre José Sánchez propuso la formación de una comisión especial en la Cámara de Senadores para investigar los alcances de la red delictiva y de protección al narcotráfico conformada por el exfiscal general Roger Mariaca y el prófugo expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Romer Saucedo.

“Vamos a sugerir que se conforme una comisión, no solo para la investigación del señor Saucedo, sino también de Mariaca. Entendemos que hay muchas implicancias y en ellas están involucradas varias estructuras de los diferentes órganos del Estado”, explicó el legislador de la alianza del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga.

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Mariaca y Saucedo son investigados por narcotráfico y organización criminal, luego de revelarse sus nexos con redes delictivas que operaban desde los más altos cargos del Ministerio Público y el Órgano Judicial. Actualmente, Mariaca se encuentra recluido en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, mientras que se desconoce el paradero de Saucedo.

Por otro lado, Mariaca fue señalado por la exdiputada Laura Rojas como el propietario de las 31 maletas que llegaron de Estados Unidos e ingresaron de forma irregular. A su vez, el exjuez Hebert Zeballos reveló que en el interior de las maletas había marihuana de alta pureza que pertenecía a Saucedo, en tanto que Mariaca brindaba la protección institucional.

Actualmente los casos están en manos de la Fiscalía; sin embargo, Sánchez impulsa la formación de esta comisión para esclarecer los hechos que han golpeado la ya afectada credibilidad de la justicia y del Ministerio Público.